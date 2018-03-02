Минобороны: боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии

Террористы в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко 2 марта.

«От сирийской стороны поступила информация о готовящейся группировками «Джебхат ан-Нусра», «Фейлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» провокации с использованием отравляющих веществ. Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией. Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химического оружия против собственного народа», — сказал Евтушенко.

Он отметил, что власти Сирии не располагают химоружием и не будут применять его против народа страны.

«Джебхат ан-Нусра», «Фейлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в России.