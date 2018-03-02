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02.03.2018 21:46

«Прокурора» из Range Rover после статьи «Фонтанки» заставили извиниться на камеру

«Прокурора» из Range Rover после статьи «Фонтанки» заставили извиниться на камеру

Генеральная прокуратура разместила публичное извинение 50-летнего петербуржца Андрея Ольшанского, который представлялся прокурорским работником и обещал сгноить пешеходов. Покаянный текст зачитан, кажется, без особого желания.

Запись опубликована в телеграм-канале Генпрокуратуры вечером 2 марта. Ольшанский сидит в кабинете, имея явно невеселый вид. На него наведен объектив, оператор предупреждает о съемке, и герой, шевеля пальцами, произносит:

«Я Ольшанский Андрей Евгеньевич, по факту происшествия 28 февраля 2018 года на пересечении улицы Восстания и Саперного переулка заявляю, что отношения к органам прокуратуры никогда не имел и не имею. На службе в прокуратуре не состою. За свое девиантное поведение прошу прощения. Прошу осветить данное обращение в СМИ».

Учитывая темперамент, с которым водитель Range Rover в роли прокурора обкладывал пешеходов, выступление далось Ольшанскому нелегко. Речь, вероятно, была для него заготовлена. К тому же со СМИ Андрей Евгеньевич общался, но позывы к искуплению греха в беседе с «Фонтанкой» не проявлял. Наоборот, открещивался от происшествия и сулил редакции проблемы в случае публикации.

Днем 28 февраля Ольшанский на Range Rover не пропустил пешеходов на «зебре», учинил словесный скандал, вынул удостоверение и представился прокурором из Центрального района Петербурга, обильно полил оппонентов нецензурщиной и уехал с перекрестка. ГИБДД начала административное расследование, на Ольшанского составлены протоколы за оставление места ДТП и непредоставление преимущества пешеходам. Он может быть лишен прав до полутора лет или арестован на срок до пятнадцати суток. «Фонтанка» рассказала об инциденте накануне, 1 марта. В тот же день Ольшанским заинтересовалась полиция.

Генпрокуратура, видимо, тоже приложила усилия, чтобы дистанцировать мундир от бедокура.


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