Адвокат Собчак попросил генпрокурора лишить Жириновского неприкосновенности

Адвокат Ксении Собчак, в прошлом сенатор Константин Добрынин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой возбудить в отношении лидера ЛДПР, кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского дело по оскорблению. А после лишить его депутатских полномочий.

По информации «Фонтанки», сторона защиты Ксении Собчак 2 марта обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке, поводом стали теледебаты в эфире канала «Россия 1». По мнению адвоката, в ходе дискуссии кандидат в президенты Жириновский позволил себе публично, в неприличной, в том числе нецензурной форме, оскорбить, а также унизить честь и достоинство кандидата на должность президента РФ Ксении Собчак.

«В частности, из уст В.В. Жириновского в адрес К.А. Собчак, в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали такие бранные слова, как: «Идиотка» – что, согласно словарю Ожегова, означает «глупый человек, тупица (бранное слово)»; «Отвратительная … » – это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает «вызывающий отвращение негодяй (бранное слово)», – говорится в тексте заявления.

«Цитировать в настоящем заявлении остальные многочисленные оскорбительные высказывания и выкрики В.В. Жириновского в адрес Ксении Анатольевны Собчак считаю неуместным в силу норм нравственности, поскольку они носили запредельно неприличный характер и были выражены в нецензурной форме», – подчеркивается в обращении, к которому приложен нотариально заверенный протокол осмотра двух видеороликов с текстовой расшифровкой их содержания.

По мнению Константина Добрынина, имеются все основания полагать, что действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ – оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации. В связи с этим адвокат просит Генпрокурора возбудить в отношении депутата Госдумы и кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского дело об административном правонарушении, проинформировать об этом Центральную избирательную комиссию и принять установленные действующим законодательством меры по лишению его депутатской неприкосновенности и привлечению к административной ответственности.

«Неизвестно и не имеет значения, по какой причине В.В. Жириновский возомнил себя «более равным», чем другие … Возможно, ощущения вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились у него в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени», – написал Добрынин.