СМИ: Суд арестовал предполагаемого организатора поставки наркотиков из Аргентины
Участковый суд в Берлине взял под стражу фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука.
Об этом со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова пишет 2 марта РБК. Ковальчук останется под стражей до экстрадиции.
«Срок ареста они не определяют — арест действует до момента, когда дело поступит в суд Берлина, который будет по существу рассматривать вопрос экстрадиции», — пояснил Жеребенков.
Андрея Ковальчука считают предполагаемым организатором контрабандного канала наркотиков. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го. Сам подозреваемый ранее заявлял, что в чемоданах, которые нашли в школе при посольстве России в Аргентине, были не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. Ковальчук считает себя «жертвой провокации, организованной американцами и аргентинской полицией».
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность фотографий, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.