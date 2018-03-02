СМИ: Суд арестовал предполагаемого организатора поставки наркотиков из Аргентины

Участковый суд в Берлине взял под стражу фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука.

Об этом со ссылкой на адвоката Владимира Жеребенкова пишет 2 марта РБК. Ковальчук останется под стражей до экстрадиции.

«Срок ареста они не определяют — арест действует до момента, когда дело поступит в суд Берлина, который будет по существу рассматривать вопрос экстрадиции», — пояснил Жеребенков.

Андрея Ковальчука считают предполагаемым организатором контрабандного канала наркотиков. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го. Сам подозреваемый ранее заявлял, что в чемоданах, которые нашли в школе при посольстве России в Аргентине, были не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. Ковальчук считает себя «жертвой провокации, организованной американцами и аргентинской полицией».