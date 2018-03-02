Суд обязал Павла Грудинина вернуть земли на 1 млрд рублей

Сделку по передаче двух участков совхоза имени Ленина признали недействительной. Акционеры предприятия выиграли иск к его руководителю и кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области 2 марта, пишет «Коммерсант». Три акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина» добивались через суд признания незаконной передачи двух земельных участков ООО «ТТ Девелопмент», их стоимость оценивается в 1 млрд рублей. Сделка была совершена в 2008 году. В 2016-м один из участков «ТТ Девелопмент» приобрел шведский ретейлер IKEA для строительства магазина.

В ходе судебного разбирательства истцы указали на то, что директор совхоза Павел Грудинин также выступает совладельцем ООО «ТТ Девелопмент». Как рассказали акционеры, их не поставили в известность о передаче земель, данное решение принималось без одобрения наблюдательного совета, совета директоров и общего собрания совхоза.

Представитель «ТТ Девелопмент» заявил об истечении срока давности исковых требований и отметил, что в ЗАО «Совхоз имени Ленина» истцам принадлежит только 0,45% голосов акционеров.

В итоге суд удовлетворил иск и признал передачу земель недействительной.