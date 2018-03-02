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02.03.2018 19:33

Путин: Антикоррупционные зачистки в Дагестане продолжатся

Президент России Владимир Путин заявил, что масштабная антикоррупционная операция в Дагестане будет продолжена.

Как пишет РБК, свое заявление президент сделал 2 марта на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде. «Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. Все будет продолжено», — так Путин ответил на вопрос дагестанской журналистки о том, будет ли антикоррупционная кампания продолжена и после выборов президента. 

Напомним, операция по «зачистке» Дагестана началась 5 февраля 2018 года с задержания главы правительства республики Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных Дагестану для реализации социальных программ. 13 февраля взялись за местное казначейство. 25 февраля добрались и до силовиков — был задержан  полковник управления уголовного розыска Хайбула Ибнухаджаров. Кроме того, Дагестан за последний месяц посетили глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка.


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