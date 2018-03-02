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02.03.2018 19:19

Лукашенко призвал не держаться за российский рынок: «Никакая прибыль не стоит независимости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране пора перестать держаться за российский рынок.

Как пишет агентство «БелТА», свое заявление глава Белоруссии сделал 2 марта во время отчета правительства об экономических итогах 2017 года. Лукашенко сказал, что никогда не ставил задачу уходить с российского рынка, но последние события заставили его задуматься. «Но держаться только за этот рынок, когда нас вытесняют конкуренты, притом неконкурентными способами, не стоит. Особенно если это используется в политических целях. Никакая прибыль не стоит независимости», — заявил он.  

«Если можно торговать так же или пусть чуть менее эффективно, но на других рынках, то потратьте усилия на борьбу с экономическими конкурентами, а не на какую-то борьбу с "данквертами" (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. — Прим. ред.)», — подчеркнул глава Белоруссии.

Справка:

Напомним, Россельхознадзор обещает с 6 марта ввести временный запрет на импорт белорусского молочного сырья. Ограничения касаются молока и сливок (пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом), сухих молока и сливок, молочной сыворотки, в том числе сухой, а также концентрата сывороточного и молочного белка. В качестве официальной причины ограничений называется «небезопасность» белорусской молочной продукции.1 марта Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит на недружественные действия Россельхознадзора.


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