Лукашенко призвал не держаться за российский рынок: «Никакая прибыль не стоит независимости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране пора перестать держаться за российский рынок.

Как пишет агентство «БелТА», свое заявление глава Белоруссии сделал 2 марта во время отчета правительства об экономических итогах 2017 года. Лукашенко сказал, что никогда не ставил задачу уходить с российского рынка, но последние события заставили его задуматься. «Но держаться только за этот рынок, когда нас вытесняют конкуренты, притом неконкурентными способами, не стоит. Особенно если это используется в политических целях. Никакая прибыль не стоит независимости», — заявил он.

«Если можно торговать так же или пусть чуть менее эффективно, но на других рынках, то потратьте усилия на борьбу с экономическими конкурентами, а не на какую-то борьбу с "данквертами" (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. — Прим. ред.)», — подчеркнул глава Белоруссии.