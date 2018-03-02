«Газпром» отложил закрытие транзита газа через Украину

Транзит российского газа через Украину продолжится, несмотря на решение «Газпрома» расторгнуть все контракты с Киевом. Заминка связана с урегулированием юридических вопросов.

Об этом 2 февраля пишет РБК. «Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», — рассказал источник издания.

Кроме того, транзитный контракт «Газпрома» не предполагает немедленного прекращения поставок топлива при разрыве соглашения. Согласно документу, при наличии противоречий стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя российского газа из Германии, прокомментировал, что компанию не уведомляли об отказе от транзита через Украину.

Ранее глава концерна Алексей Миллер заявил, что «Газпром» расторгает контракты на поставку газа «Нафтогазу», а также на транзит топлива через Украину. Он объяснил это решение тем, что Стокгольмский арбитраж взыскал с российской компании 4,6 млрд долларов в пользу украинской.

Напомним, «Газпром» отказался с 1 марта начать поставки газа на Украину. Причина — несогласованное дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа. На Украине из-за этого вводится кризисный план, который предполагает закрытие на 5 дней всех учебных заведений страны, а также рекомендацию промышленным предприятиям пересмотреть планы с учетом дефицита газа. Также «Нафтогаз» попросил граждан снизить температуру в домах ради экономии топлива.