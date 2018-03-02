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02.03.2018 18:56

СМИ: В Instagram появятся видеозвонки

У социальной сети Instagram появится функция голосовых и видеозвонков. Об этом 2 марта сообщило издание TechCrunch.

Журналисты обратили внимание, что в Android-версии приложения появились иконки вызова. Иконки нашли в общедоступном APK-файле. Как пишет TechCrunch, это означает, что внутреннее тестирование новых функций уже завершено и их запустят в ближайшее время. 

techcrunch.com

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Таким образом, Instagram может стать альтернативой чату социальной сети Snapchat (она запустила функцию видеовызова в 2014 году). В самом Instagram отказались комментировать эту информацию.

 


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