«Фонтанка» за 60 секунд — 26 февраля — 2 марта
Авантюрная драма с участием «прокурора», который чуть не наехал на пешехода, а потом вернулся и наехал конкретно, — лидер проката «Фонтанки» на уходящей неделе. Мы его прокатили с ветерком, мужик даже "Фейсбук" с перепугу почистил.
В Петербурге совершено вооруженное нападение на предпринимателя. Жизнь не взяли, взяли 20 тысяч евро.
А на Володарском мосту стрельба по автомобилю закончилась госпитализацией трех человек, в том числе стрелка — в ветерана первой чеченской войны сотрудник полиции разрядил обойму табельного.
В «Ленэкспо» не стреляли. Там рубились. На мечах, секирах и прочих видах исторического оружия.
Уловленная в Таиланде Настя Рыбка пообещала рассказать про российский след в выборах президента США. И с тех пор молчит, как рыба об лед.
Василеостровский районный суд аннулировал все паспорта дочери ректора Горного, до каких смог дотянуться. Ольга Литвиненко больше не Ольга и не Литвиненко.
Следственный комитет изучает видеопленку, на которой зафиксирована смерть 34-летнего петербуржца в отделе полиции.
Сдержаться нету больше сил. Путин показал Америке все.
Благословленную «молельными патрулями» автомойку все-таки сносят на Добролюбова.
12 чемоданов колумбийской муки в российском посольстве. Аргентина в шоке. А наш МИД ведет себя, как муж, застуканный на измене.
Метростроевцы пригрозили прекратить копать метро. В перегон «Театральная» – «Горный институт» стремится Нева — она речка и тоже не понимает, почему рабочим не платят зарплату.