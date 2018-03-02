«Фонтанка» за 60 секунд — 26 февраля — 2 марта

Авантюрная драма с участием «прокурора», который чуть не наехал на пешехода, а потом вернулся и наехал конкретно, — лидер проката «Фонтанки» на уходящей неделе. Мы его прокатили с ветерком, мужик даже "Фейсбук" с перепугу почистил.

В Петербурге совершено вооруженное нападение на предпринимателя. Жизнь не взяли, взяли 20 тысяч евро.

А на Володарском мосту стрельба по автомобилю закончилась госпитализацией трех человек, в том числе стрелка — в ветерана первой чеченской войны сотрудник полиции разрядил обойму табельного.

В «Ленэкспо» не стреляли. Там рубились. На мечах, секирах и прочих видах исторического оружия.

Уловленная в Таиланде Настя Рыбка пообещала рассказать про российский след в выборах президента США. И с тех пор молчит, как рыба об лед.

Василеостровский районный суд аннулировал все паспорта дочери ректора Горного, до каких смог дотянуться. Ольга Литвиненко больше не Ольга и не Литвиненко.

Следственный комитет изучает видеопленку, на которой зафиксирована смерть 34-летнего петербуржца в отделе полиции.

Сдержаться нету больше сил. Путин показал Америке все.

Благословленную «молельными патрулями» автомойку все-таки сносят на Добролюбова.

12 чемоданов колумбийской муки в российском посольстве. Аргентина в шоке. А наш МИД ведет себя, как муж, застуканный на измене.

Метростроевцы пригрозили прекратить копать метро. В перегон «Театральная» – «Горный институт» стремится Нева — она речка и тоже не понимает, почему рабочим не платят зарплату.