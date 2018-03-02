В Петербурге открыли новый корпус Мариинской больницы

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 2 марта торжественно открыли новый корпус Мариинской больницы. Стоимость его строительства составила 3,2 миллиарда рублей.

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания на Литейном проспекте, 56, было получено в декабре 2017 года. Подрядчиком городского комитета по строительству выступила компания «БалтИнвестСтрой» (входит в ГК «РосСтройИнвест»).

Согласно проекту в новом корпусе должны разместиться кардиологическое, гинекологическое, травматологическое и приемное отделения, а также реанимация.

«Строительство проходило в сложных, стесненных условиях, – рассказывает председатель правления ГК «РосСтройИнвест» Игорь Креславский. – Корпус построен с применением инновационных технологий, специального оборудования и оснащен по последнему слову техники».

Новые площади сделают пребывание пациентов в больнице более комфортным – количество коек практически не увеличится, а вот качество жизни изменится кардинально. Передовые медицинские технологии, прежде не доступные для пациентов Мариинской больницы, теперь становятся нормой.

«То, что свершилось сейчас, строительство нового корпуса для Мариинской больницы – это будущее. Будущее на десятилетия», – отметил главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»