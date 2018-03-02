Член Центризбиркома заявил, что ядерная бомбардировка Воронежа не остановит голосование

Член Центральной избирательной комиссии Сергей Сироткин заявил, что даже ядерная война не станет помехой для голосования на выборах президента-2018.

Как пишет «Время Воронежа» со ссылкой на члена облизбиркома Илью Сиволдаева, Сироткин прибег к необычным примерам во время заседания местной избирательной комиссии. «Если комиссии будут заминированы, если ядерная война случится, не дай бог, голосование это не должно останавливать, мы проголосуем», – заявил член ЦИК. Издание отмечает, что по сути Сироткин запретил представителям местных избиркомов покидать рабочее место даже в случае бомбежки Воронежа.