Член Центризбиркома заявил, что ядерная бомбардировка Воронежа не остановит голосование
Член Центральной избирательной комиссии Сергей Сироткин заявил, что даже ядерная война не станет помехой для голосования на выборах президента-2018.
Как пишет «Время Воронежа» со ссылкой на члена облизбиркома Илью Сиволдаева, Сироткин прибег к необычным примерам во время заседания местной избирательной комиссии. «Если комиссии будут заминированы, если ядерная война случится, не дай бог, голосование это не должно останавливать, мы проголосуем», – заявил член ЦИК. Издание отмечает, что по сути Сироткин запретил представителям местных избиркомов покидать рабочее место даже в случае бомбежки Воронежа.
Справка:
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).