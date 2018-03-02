«Фонтанка» показывает крышу сгоревшего Дома с фонтаном

Спасатели продолжают работать на улице Куйбышева в Петроградском районе Петербурга, где ночью 2 марта горело 300 квадратных метров кровли. Из-за пожара придется переехать аппарату уполномоченного по правам предпринимателей.

С крыши дома № 21 по улице Куйбышева сбивают элементы, которые после пожара могут свалиться на головы горожан. Однако угрозы обрушения мансарды с башней, как заверили «Фонтанку» в МЧС, нет, с кровли скидывают лишь мелкие элементы.

Тем временем сотни живущих в шестиэтажном доме петербуржцев временно остались без отопления, газа и электричества. Правда, в расположенном в здании отеле «Аврора Flat» уточнили, что к трем часам дня электроснабжение было восстановлено. Пока продолжаются работы, гостей отправили гулять по городу, а само помещение отеля закрыли. К вечеру, когда коммунальные службы обещают открыть все краны и вентили, постояльцы смогут вернуться в гостиницу.

Из здания придется съехать уполномоченному по правам предпринимателей. Из офиса, который расположен на пятом этаже здания, сотрудники смогли забрать лишь некоторые уцелевшие компьютеры. Как рассказали «Фонтанке» в аппарате омбудсмена, внутри все в воде, в помещении частично обрушился потолок. Квадратные метры организации предоставляет город. Возможно, будет принято решение о поиске нового постоянного адреса.

Напомним, пожар начался в два часа ночи на крыше исторического дома с фонтаном на улице Куйбышева. Ему присвоили третий, повышенный номер сложности. К девяти утра была объявлена ликвидация пожара. По этому адресу, по данным «Спарк», зарегистрированы 174 компании, среди них два отеля и аппарат уполномоченного по правам предпринимателей.