«Фонтанка» показывает крышу сгоревшего Дома с фонтаном
С крыши дома № 21 по улице Куйбышева сбивают элементы, которые после пожара могут свалиться на головы горожан. Однако угрозы обрушения мансарды с башней, как заверили «Фонтанку» в МЧС, нет, с кровли скидывают лишь мелкие элементы.
Тем временем сотни живущих в шестиэтажном доме петербуржцев временно остались без отопления, газа и электричества. Правда, в расположенном в здании отеле «Аврора Flat» уточнили, что к трем часам дня электроснабжение было восстановлено. Пока продолжаются работы, гостей отправили гулять по городу, а само помещение отеля закрыли. К вечеру, когда коммунальные службы обещают открыть все краны и вентили, постояльцы смогут вернуться в гостиницу.
Из здания придется съехать уполномоченному по правам предпринимателей. Из офиса, который расположен на пятом этаже здания, сотрудники смогли забрать лишь некоторые уцелевшие компьютеры. Как рассказали «Фонтанке» в аппарате омбудсмена, внутри все в воде, в помещении частично обрушился потолок. Квадратные метры организации предоставляет город. Возможно, будет принято решение о поиске нового постоянного адреса.
Напомним, пожар начался в два часа ночи на крыше исторического дома с фонтаном на улице Куйбышева. Ему присвоили третий, повышенный номер сложности. К девяти утра была объявлена ликвидация пожара. По этому адресу, по данным «Спарк», зарегистрированы 174 компании, среди них два отеля и аппарат уполномоченного по правам предпринимателей.
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Справка:
Здание в стиле модерн на улице Куйбышева построено в 1909-1912 годах по проекту Карла Бальди. Изначально это был доходный дом, так называемый Дом с фонтаном. В 1935 году в нем размещалось Петроградское районное потребительское общество, с 1940 по 1988 годы — Петроградский Райпищеторг (Управление торговли продовольственными товарами). С 2001-го дом включен в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». На сегодняшний день месячная аренда квадратного метра под крышей Куйбышева, 21, согласно открытым источникам, стоит порядка 14 тысяч рублей.
Существует пять категорий сложности пожаров. Третий повышенный номер присваивается тогда, когда на месте возгорания сложная обстановка, запрошены дополнительные силы. Всего на месте пожара работают 10 отделений.