Сайт Минобороны завалили названиями для новых ракет
Акция по выбору названий для новинок оборонки взбудоражила воображение россиян. Каждый час военное ведомство принимает порядка трёх тысяч вариантов. В креативе участвуют жители и других стран.
Как пишет «Медуза» 2 марта, за сутки поступило 63 тысячи вариантов, как назвать оружие, которое представил 1 марта во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.
Треть полученных версий прислали из-за рубежа. Оборонное ведомство обещает составить список наиболее популярных вариантов, по которым будет проходить голосование.
Вечером 1 марта сайт Минобороны дал сбой. Вероятно, ресурс не справился с наплывом желающих войти в историю и дать оригинальное название военной технике.
Справка:
Владимир Путин 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о новом российском вооружении. В частности, о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковом комплексе «Кинжал», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, а также о беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. «Фонтанка» подробно описала, что за вооружение показывал президент.