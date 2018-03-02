Сайт Минобороны завалили названиями для новых ракет

Акция по выбору названий для новинок оборонки взбудоражила воображение россиян. Каждый час военное ведомство принимает порядка трёх тысяч вариантов. В креативе участвуют жители и других стран.

Как пишет «Медуза» 2 марта, за сутки поступило 63 тысячи вариантов, как назвать оружие, которое представил 1 марта во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Треть полученных версий прислали из-за рубежа. Оборонное ведомство обещает составить список наиболее популярных вариантов, по которым будет проходить голосование.

Вечером 1 марта сайт Минобороны дал сбой. Вероятно, ресурс не справился с наплывом желающих войти в историю и дать оригинальное название военной технике.