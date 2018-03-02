Обещавший сгноить пешеходов «прокурор» из Range Rover попал под расследование

Водитель Range Rover с удостоверением прокурора найден и вызван для дачи объяснений. Тревожное чутье, проявленное в беседе с «Фонтанкой», Андрея Ольшанского не подвело. Его могут оставить без прав или арестовать.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области, 2 марта в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по двум статьям. Он привлечен за оставление места ДТП (статья 12.27 КоАП) и непредоставление преимущества пешеходам (статья 12.18). Сегодня вечером его ждут для дачи объяснений.

Ольшанским заинтересовались после статьи «Фонтанки» о дорожном конфликте на углу улицы Восстания и Саперного переулка. Водитель Range Rover представился прокурором из Центрального района, устроил пешеходу допрос и со словами «Тварь, тварюга» пообещал сгноить. В разговоре с нашим изданием 50-летний Андрей Евгеньевич отступил от прокурорской линии, дал ясно понять об имеющихся у него связях с ФСБ и предрек звонившему ему корреспонденту неприятности в случае выхода статьи. Участие в инциденте Ольшанский отрицал, но после публикации зачистил страницу в Facebook, с которой смотрело то же лицо, что и с матерной видеозаписи. Содержание удостоверения, показанного пешеходам в доказательство своего «властьимущества», пока остается неизвестным. Есть надежда, что Ольшанский добровольно принесет его в полицию и объяснит его происхождение.

Материалы расследования будут переданы в суд. Статья 12.27 КоАП обещает виновнику лишение прав до полутора лет или арест до пятнадцати суток, статья 12.18 — штраф до 2500 рублей.