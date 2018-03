«Это не блеф», – сказал Путин. «Мы поняли», – ответил Запад

Реакцию «наших западных партнёров» на послание президента Путина, судя по прессе, можно условно разделить на три вида: они нервничают, веселятся и анализируют, действительно ли «это не блеф».

Внимательные западные журналисты анализируют всю речь российского президента, целиком. От этого в некоторых статьях, вышедших наутро после послания, сквозит когнитивный диссонанс. Авторы не могут соединить две части услышанного: в первой президент сетовал на технологическое отставание России, а во второй рассказал об оружии, о каком самые технологически развитые страны могут только мечтать. Этим скучным западным людям непонятно: вот страна, в которой, как они узнали из первой части, 20 миллионов человек живут за чертой бедности, где президент ещё только провозглашает программу по диагностике рака, радуется росту продолжительности жизни до 70 лет и признаёт технологическое отставание. Откуда у этой страны деньги на такое оружие?

Все серьёзные издания, рассказавшие о речи президента Путина, одну его фразу цитировали дружно и дословно: «Никто нас не слушал. Слушайте нас теперь». Вторую часть послания российского президента российскому парламенту, которой сам Путин дал название «Оборона», на Западе истолковали как обращение к Соединённым Штатам. И другим «западным партнёрам».

«Путин объявил, что Россия разрабатывает ядерное оружие, способное обойти противоракетную оборону», – сообщает в одной из заметок на эту тему The Washington Post. «Менее чем за три недели до президентских выборов в России речь Путина демонстрировала уровень воинственной риторики, повысившийся даже в сравнении с его драчливыми стандартами». Прежде чем представить своё уникальное оружие, Путин, сообщает газета, «объяснил, что его рассказ о российской удали адресован напрямую Соединённым Штатам», которые «раскручивают гонку вооружений» и «взяли агрессивный курс в ядерной стратегии», в частности – разворачивают в Европе новые системы ПРО. Путин пообещал новейшим оружием защищать от ядерных нападений не только свою страну, но и её союзников. Правда, добавляет газета, «не уточнил, какие страны считает союзниками». В комментариях читатель под ником mrmoderate2 по этому поводу написал: «Интересно, считает ли Россия своим союзником, защищённым этим ядерным зонтиком, Северную Корею».

«Речь Путина добавляет мороза в американо-российские отношения», – озаглавила The Washington Post другую заметку. Речь идёт именно о том, как могли бы развиваться эти отношения – учитывая, что «Трамп всё ещё верит в потепление», он «хвалил Путина за честность и прямоту после их встречи» и «напоминал о своём стремлении к более тесным связям». И как они теперь, после угроз Путина, видимо, развиваться не будут. «Это может ещё быть далеко от глубин холодной войны, но речь президента России Владимира Путина с описанием нового «непобедимого» оружия для преодоления обороны США снизила и без того холодный градус отношений», – отмечает автор в самом начале. Дальше он говорит, что лишь «немногие эксперты верят, что это оружие, если оно действительно существует, может изменить баланс сил между странами, которые и без того способны многократно уничтожить друг друга». Зато «широко распространено мнение», что как раз такие «риторические нападения, заглохшая дипломатия и военная эскалация, которые всё больше свойственны американо-российским отношениям, для глобальной безопасности контрпродуктивны».

«Путинская «непобедимая» ракета – это угроза или обман?» – спрашивает The New York Times, посвящая один материал первой части послания российского президента, другой – второй части. «Президент Владимир Путин фактически признал, что россияне не могут кормить свои семьи восстановленной имперской славой, – рассказывает газета о половине послания «с экономическими обещаниями». Приводит цитаты и даёт небольшой анализ российской экономики. «В то же время постоянное внимание г-на Путина к наращиванию военного арсенала России привело к тому, что теперь приходится прилагать усилия для восстановления экономики, которая по-прежнему чрезмерно зависит от нефти и крайне нуждается в инвестициях» – так The New York Times трактует слова президента Путина о планах привлечь инвесторов. И деньги становятся одним из ключевых моментов второго материала – об оружии.

Путин, предполагает автор, ссылаясь на экспертов, «возможно, блефовал об этом оружии»: «Учитывая, что в основе нынешней российской военной доктрины лежит обман, ещё вопрос, существует ли оно. Американские официальные лица заявили, что ядерная крылатая ракета не функционирует, что испытания в Арктике потерпели крах». Однако аналитик, которого цитирует издание, старший научный сотрудник военной аэрокосмической службы Международного института стратегических исследований в Лондоне, называет представленное Путиным оружие «настоящим сюрпризом»: «Об этом говорили ещё в 1960-х, но было много препятствий. Если русские всерьёз это рассматривают, это довольно интересно». И тут же он высказывает сомнение, что Россия «близка к развёртыванию» такой ракеты: «Я хотел бы видеть больше доказательств, чтобы поверить в это», – отмечает эксперт.

«Это не блеф», – германский Spiegel в заголовке цитирует заявление самого президента Путина. «За 18 дней до выборов Путин обещает своему народу безоблачную жизнь, – сообщает журнал. – Он гордо объявляет: мы, русские, – ядерная держава, и Запад должен дрожать». Тут издание сразу переходит ко второй части послания. Описывает презентации, потом добавляет: «Как выяснилось, некоторые из этих анимаций распространялись в Сети с 2012 года». Зачем всё это нужно, если и так известно, что «через 18 дней президент Путин наверняка приступит к четвёртому сроку полномочий»? «В этот четверг Путин дал простой ответ, – снимает Spiegel собственный вопрос. – Он хочет, чтобы люди сплотились вокруг него – сильного главнокомандующего и защитника страны. Путин – и в этом состоит его послание избирателям – возродил военную мощь. Россия – неприступная мировая держава, способная конкурировать с США и НАТО».

«Владимир Путин хвастается перед Западом новым ядерным арсеналом России», – говорит лондонская The Times. Сначала она приводит встревоженные слова своего британского министра обороны: «Россия выбрала путь эскалации и провокации. Это не то, чего хотим мы, и не те отношения, которых мы хотим с Россией. Надеемся, они пройдут по другому пути. Для нас же это – усиление угрозы нашему образу жизни». А потом переходит к рассказу о собственно «огромной презентации с ракетами, мчащимися к цели». Называет её «симуляцией с неуклюжей графикой», а российского президента сравнивает с персонажем фильма Стенли Кубрика времён холодной войны «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».

Но за этой издёвкой следует описание увиденных ракет. И газета информирует читателей, что ещё в 2011 году «Россия объявила о программе возобновления ядерного сдерживания на 650 миллиардов рублей», какие были построены с тех пор ракеты и подводные лодки. Рассказывая о ракете «Сармат», представленной Путиным, The Times сообщает об утечке из Пентагона, произошедшей месяц назад: дескать, Москва над таким оружием работает.

«Меркель и Трамп «обеспокоены» политикой Путина в области вооружений», – утверждает германская Die Welt. Оказывается, послушав российского лидера, фрау канцлерин и президент США созвонились. Вообще-то темой разговора была Сирия, а сам звонок был запланирован раньше. Но поскольку случилась презентация Путина, его западные коллеги «выразили озабоченность по поводу «негативного воздействия» на международные усилия по контролю над вооружениями», – говорит Die Welt.

Колумнист dir Welt Штефан Шварцкопф называет выступление Путина «шикарной пропагандистской речью». «Это оружие, способное одним махом уничтожить страну размером с Францию, действительно невидимо даже для американской ПРО?» – интересуется автор. Фактически, продолжает он, вряд ли Путин решится использовать ядерный арсенал. А «своё бахвальство он использует как огромную деструктивную силу для запугивания Запада – особенно США». Таким способом, рассуждает автор, Путин «посылает внушительное предупреждение тем, кто осмелится противостоять его планам по переделу мира, которые он демонстрирует в Сирии и на Украине». Поэтому «когда Путин уверяет, что Россия применит ядерное оружие только для защиты, это не успокаивает».

«Предвыборная кампания как оружейное шоу» – под таким заголовком рассказывает о выступлении российского президента московский собкор Frankfurter Allgemeine. «На следующем сроке президента Путина мы должны ожидать политику ядерных ракет», – делает вывод автор в первых строках. Презентация великолепного оружия, показанная российским лидером, показалась ему «немного простой, как первые компьютерные игры».

Но пишет он не о «чудо-ракетах», а о людях, которые смотрели на них и на графики в первой, социально-экономической части послания. «Демонстрация оружия – кульминация не только речи, но и всей политической жизни России в течение долгого времени, – считает он. – Снова и снова слушатели в зале встают. Бурные аплодисменты, глаза у людей, родившихся в Советском Союзе, сияют. Так же было, когда Путин говорил о присоединении Крыма в марте 2014 года в Кремле. Кто бы мог подумать об этом ещё недавно, когда Путин в течение 70 минут обещал пособия детям и пенсионерам? Тогда картинка резко отличалась. Многие уткнулись в смартфоны. Женщины с причёсками времён Леонида Брежнева и Варшавского договора строго смотрели на сцену, где Путин обещал светлое будущее. Но на первых же кадрах с оружием телекамеры показали чиновников, опьянённых разрушительным потенциалом своей страны. Многие смеялись от восторга, когда была показана ракета. Это была картина триумфа».

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»