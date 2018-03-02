Современная акустика и принципы ее работы – рассказывает КЕЙ

Ассортимент акустики поражает своим разнообразием. В чем же заключается принцип работы колонок, и почему одни модели стоят существенно дороже, чем другие? Давайте разберемся вместе со специалистами КЕЙ

Любая акустическая система состоит из трех основных элементов: корпуса, динамиков и разделительных фильтров, задача которых — делить единый сигнал, полученный с усилителя, по различным полосам воспроизведения. Воспроизведением каждого диапазона частот (низкого, высокого и среднего) занимается соответствующий динамик (или их система).

Фильтр оказывает существенное влияние на итоговое качество звука (иногда даже большее, чем сами динамики). Если фильтр плохой — даже самые качественные динамики будут плохо звучать.

Большинство колонок делятся на одно- двух- трех- полосные. Однополосные колонки представляют собой колонки с одним широкополосным динамиком. Понятно, что один динамик, способный качественно воспроизводить звуки самых разных частот, будет стоить дороже, чем несколько узкоспециализированных. А вот двух- или трехполосные колонки наиболее оптимальны по цене для большинства пользователей. В таких колонках самый большой динамик будет воспроизводить низкие частоты, а небольшой высокочастотный динамик — высокие частоты. У трехполосной акустической системы помимо этого есть и среднечастотный динамик, который берет на себя часть нагрузки от низкочастотного.

Также акустические системы делятся на активные и пассивные — то есть, имеющие, либо не имеющие встроенный усилитель. Большинство моделей акустики Hi-Fi-класса являются пассивными – их нужно подключать к отдельному усилителю или ресиверу. Активные колонки и колонки мониторного типа имеют встроенный усилитель, однако их требуется включить ещё и в розетку.

Акустика мониторного типа создана специально для использования в профессиональной звукозаписи, и должна максимально точно передавать звучание записи. С одной стороны, слушатель будет слышать все нюансы записи, однако также будут слышны и все дефекты. Для тех, кто привык к «раскачанным басам» или всевозможным «улучшениям» звука, сырой необработанный звук студийных мониторов может показаться слишком невыразительным. Покупка профессиональных мониторов для домашнего прослушивания может быть оправдана, если вы любите «честное», а не приукрашенное звучание.