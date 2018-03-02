КЕЙ о новом флагмане Samsung Galaxy S9

Буквально на днях компания Samsung презентовала в Барселоне новую модель Galaxy S9 и S9 Plus. Такое событие не осталось незамеченным экспертами магазина КЕЙ и сегодня они рассказали обо всех новинках нового флагмана Samsung.

Внешне аппарат практически не отличается от предыдущих моделей. Тонкая линия корпуса, 5.8-дюймовый дисплей, экран из закаленного стекла. Доработана округлость граней, что сделало телефон более эргономичным.

В новой версии смартфона разработчики постарались исправить недостатки прошлых моделей.

Больше всего нареканий вызывало неудобное расположение сканера отпечатков пальцев. В новом Galaxy сканер расположили под камерой. Теперь палец сразу ложится на распознаватель и удобен в использование. Также улучшена разблокировка с помощью распознавания радужки глаза.

Новый флагман оснащен двумя 12-мегапиксельными фотосенсорами с системой оптической стабилизации изображения. Абсолютной новинкой стал объектив со сменной диафрагмой – такого еще не предлагал ни один производитель. Широкая диафрагма позволяет делать чёткие снимки в темноте. На данный момент Galaxy S9 превосходит по уровню камеры всех своих конкурентов.

Стоит отметить, что в новой модели доработан режим съемки в Slow-Mo. Искусственный интеллект отвечает за захват интересного момента.

Добавлена новая функция анимированных смайликов. Как вы уже, наверное, догадались, эта «фишка» была подсмотрена у iPhone X. Сфотографируйте себя и смартфон нарисует с вас мультяшного 3D-персонажа.

Не забыли разработчики и про голосового помощника Bixby. Помощник Bixby был и в предыдущем флагмане Samsung, но в Galaxy S9 он представлен в более доработанном виде. Например, Bixby способен распознавать текст и тут же отображать его перевод на экране.

В Galaxy S9 ощутим прирост мощности по сравнению с другими поколениями: новые процессорные ядра и видеоускоритель, более быстрый модем.

В плане звука телефон порадует двумя новыми стереодинамиками с хорошим звуком.