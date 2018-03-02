Суд арестовал володарского стрелка

Невский районный суд Петербурга взял под стражу Дмитрия Лосева, которого задержали после расстрела иномарки у Володарского моста.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 2 марта, Лосев арестован на два месяца до 30 апреля. Так как подозреваемого ранили при задержании, заседание суд проводил в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В отношении Лосева возбуждено дело по двум статьям – «Покушение на убийство» (105-я УК) и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (317-я УК).

Напомним, вечером 28 февраля на Октябрьской набережной под Володарским мостом петербуржец Дмитрий Лосев, по версии следствия, расстрелял из помпового ружья участников небольшого ДТП. Стрелок ранил двоих, после инцидента их госпитализировали.