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05.03.2018 09:58

Жилкому прописали экспертизу

Суд лишил юридической силы алгоритм жилкома, по которому тот возвращал субсидии на капремонт. Предложение каждый раз заказывать экспертизу для Смольного не альтернатива.
Жилкому прописали экспертизу
Александр Тарасенков/Интерпресс

История о том, как жилищный комитет взыскивает с жилищников субсидии на капремонт, которые сам же и раздает, доползла до важного, хотя и промежуточного итога. Суду не понравилась процедура, по которой работает комитет; кроме того, без нормальной экспертизы в деле не обойтись, а на это у Смольного не хватит ни энтузиазма, ни денег.

Эта история началась в 2015 году. Жилищно-строительный кооператив № 1269 получил от профильного комитета почти 20 миллионов субсидии на капремонт. На эти деньги отремонтировали два фасада на проспекте Просвещения. Через полгода жилком пришел с проверкой и заявил, что объем реальных работ не соответствует оплаченныму, а значит придется вернуть в бюджет 8,7 млн рублей. Издали специальное распоряжение о возврате, направили ЖСК требование.

Такие ситуации не редкость. Смольный каждый год распределяет безвозмездные субсидии между жилищно-строительными кооперативами и ТСЖ. Суммы разные, но в итоге набегает прилично, в 2017 году – 5,8 млрд рублей, на 2018-й заявлено 5,4 млрд. При этом контрольно-ревизионный отдел жилкома регулярно постфактум проверяет, как расходовались средства, и так же регулярно находит нарушения. За последние два года, по статистике ведомства, было выявлено 14 таких случаев. Зачастую кооперативы добровольно возвращают деньги, но кто-то упирается, и тогда жилком идет в суд.

Сейчас в производстве пять таких дел, по ЖСК №1269, ЖСК №839, ЖСК №851, ЖСК №547 и ТСЖ «Синтез-2». Суммы требований по большей части измеряются сотнями тысяч. Эксклюзивность ситуации с ЖСК № 1269 не только в том, что с них взыскивают почти 9 млн. Кооператив перешел в контратаку и подал иск, в котором оспорил законность самого распоряжения жилкома о возврате. По мнению истцов, проверять расходование средств – это вообще дело другого комитета, а именно государственного финансового контроля. Арбитраж встал на сторону ЖСК, апелляция поддержала Смольный, и вот кассация подвела итог, в котором оставила в силе решение первой инстанции.

Юрист Павел Поляков, который представляет интересы ЖСК № 1269, торжествует. «Кассация признала всю административную практику жилкома по назначению и проведению проверок целевого использования средств бюджетных субсидий на капремонт незаконной, – говорит он. – Это не может не обнадеживать в свете абсолютно надуманных предлогов, которые находил жилком для того, чтобы взыскать с несчастных ТСЖ и ЖСК ранее выделенные безвозмездно средства».

В комитете к этому относятся проще. «Если суд признал незаконным само распоряжение – ну что ж, это вопрос к процедуре, мы можем ее изменить, – говорит заместитель председателя Алексей Бородуля. – Но при этом суд признал законной возможность требования возврата средств, и отказал ЖСК в удовлетворении требований о признании незаконными  действий жилищного комитета по возврату субсидий».

Это, мягко скажем, одна из возможных трактовок: арбитраж просто решил, что  «признание недействительным распоряжения ... влечет за собой незаконность всех последующих действий комитета, направленных непосредственно на обеспечение возврата указанной субсидии», а значит, отдельно останавливаться на требовании просто не имеет смысла.

Кроме того, в решении кассации подтверждено, что «наличие или отсутствие нарушений в данном конкретном случае невозможно определить без проведения судебной строительно-технической экспертизы». На самом деле эта позиция в различных формулировках часто встречается в параллельных делах. «Акт проверки ... не может являться допустимым и достоверным доказательством факта допущенных ЖСК нарушений, так как исследование, проведенное комитетом в ходе проверки, выполнено без применения специальных средств и техники», – говорит суд в деле по ЖСК № 547, с которого чиновники пытаются взыскать 228 тысяч.

Об этом же «Фонтанке» рассказывали и сами жилищники, которым приходилось иметь дело с контрольно-ревизионным отделом; по их словам, инспекторы молниеносно проводят проверки, а потом выкатывают многостраничные претензии. Суд раз за разом напоминает о возможности заказать судебную экспертизу, но жилком на это не идет – дорого и хлопотно. В результате по тому же 547-му ЖСК и по ТСЖ «Синтез-2» первые инстанции комитету в исках отказали.

«Если мы под каждый акт проверки государственного ведомства должны будем заказывать судебную экспертизу, тогда сами проверки теряют смысл, – говорит Бородуля. – Какие тогда остаются полномочия у комитета, если он хочет контролировать расходование средств? Задача судебной экспертизы – обоснованно разъяснить вопросы, требующие специальных знаний, там, где мнения сторон в суде расходятся».

Позиция комитета спотыкается еще об одно препятствие. При получении субсидии ЖСК обязан отдать функции технадзора районному жилищному агентству, это прописано в договоре. И подпись представителя РЖА стоит в акте проведенных работ рядом с подписями районной администрации. В результате, на обывательском уровне, ситуация выглядит так: город дает деньги горожанам; город навязывается им в качестве контролера; город подписывает документы о том, что все сделано чин по чину и принимает работы; город приходит через полгода и требует вернуть деньги.

Суды зачастую подчеркивают в решениях, что акты подписаны уполномоченными лицами. Жилищный комитет не хочет обобщать и напоминает, что каждое ведомство действует в рамках своих узких полномочий. «Когда ЖСК безвозмездно получает субсидию на проведение капремонта, он берет на себя четкую ответственность следить за соответствием смет  рабочей и исполнительной документации, – считает Бородуля. – Эта ответственность заказчика определена законом. Тот факт, что у него нет в штате специалистов, не является оправданием. Зачем они тогда договор подписывали?» По его словам, у жилищного комитета договор с ЖСК, поэтому и иск обращен к нему. Ответственность с РЖА по поводу технадзора никто не снимает. И у кооператива остается право обратить претензии к жилищному агентству и судиться с ним.

ЖСК №1269 не единственный, кто перехватил инициативу. Оспорить законность жилкомовского распоряжения пытается и ЖСК №547, пока дело приостановлено. При этом надо отметить, что иски жилищного комитета к кооперативам по конкретным суммам все еще находятся в судах, окончательного решения по ним нет.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


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