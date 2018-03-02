Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ:

Anthem – научно-фантастический ролевой боевик, действие которого разворачивается на далёкой планете, которую человечество только начало исследовать. Anthem станет кооперативной приключенческой игрой, в которую будут постоянно добавлять новый контент и устраивать различные мероприятия.

Red Dead Redemption 2 – Продолжение знаменитого вестерна с открытым миром от создателей GTA5 студии Rockstar. В нем игроку, как и в первой части предстоит погрузиться в атмосферу Дикого Запада XIX века. К сожалению, пока игра анонсирована только для консолей.

EA SPORTS UFC 3 – возможно лучший симулятор боёв, позволяющий круглый год быть связанным с реальным миром UFC. Благодаря ему вы сможете не только пройти по пути профессионального бойца внутри октагона и за его пределами, но и создать свою собственную идеальную команду бойцов-чемпионов.

Kingdom Come: Deliverance – пожалуй самая масштабная и детально проработанная игра о средневековье. Игра, в сюжет которой органично вписаны исторические события, способна стать инструментом, развивающим у вашего ребенка интерес к истории. Релиз игры состоялся 13 февраля и только за два дня продаж было распродано более 500 000 экземпляров.

BIOMUTANT – если вам полюбился персонаж Ракеты из «Стражей галактики», то это игра для вас. Правда она посвящена другому разумному еноту, способному отстаивать свои интересы с помощью огнестрельного и холодного оружия, но события происходят явно в месте, которое могло бы стать Ракете домом, в котором он почувствовал бы себя в своей тарелке.

Days Gone – еще одна игра, которая навевает мысли о кинематографе, на этот раз о популярном сериале «Ходячие мертвецы». Как вы уже догадались, действие происходит в пост апокалиптическом мире, большинство людей превратились в зомби, а вы просто пытаетесь выжить.