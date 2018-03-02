В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group

В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».

Лауреатами премии стали две сотрудницы холдинга – заместитель председателя правления холдинга Setl Group Наталья Луговская и руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Setl Group и входящая в него компания «Петербургская Недвижимость» вот уже много лет является лидером среди брокеров первичного рынка недвижимости не только Петербурга и Ленобласти, но и России. Под руководством Натальи Луговской в компании выстроен эффективный и отлаженный механизм продаж жилья, благодаря которому показатели по объемам проданных квартир Setl Group не снижались даже в периоды кризисов и общего спада в отрасли.

Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость», возглавляемый Ольгой Трошевой, является ведущим экспертом на рынке строящегося жилья Петербурга, с 1995 года занимается мониторингом, выявляет ключевые тенденции, занимается прогнозированием. Клиентами Консалтингового центра являются более 20 ведущих застройщиков, а аналитикой пользуются все СМИ, освещающие рынок недвижимости.

Отметим, что в число лауреатов премии «Влиятельные женщины 2018» вошли топ-менеджеры и владелицы компаний, политики, чиновники, модельеры, актрисы, спортсменки, деятели искусства. Благодаря этим женщинам жизнь в нашем городе становится более качественной, комфортной и красивой.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»