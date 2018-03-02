Смольный и ХК СКА собираются реконструировать СКК на условиях государственно-частного партнерства

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг 2 марта провели совместное совещание по реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК). Отмечается, что это необходимо с учетом заявки Петербурга на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Хоккейный клуб СКА, являющийся одним из важнейших спортивных символов Санкт-Петербурга, достиг пика посещаемости своих матчей в Ледовом дворце. Новая арена позволит большему числу петербуржцев посещать интересные спортивные мероприятия. Дополнительное развитие может получить массовый спорт, катания на льду как досуг молодежи», – говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

«Сейчас невозможно удовлетворить интерес всех желающих посетить наши игры в связи с ограниченной вместимостью Ледового дворца», – объяснил свою заинтересованность в проекте Роман Ротенберг.

Одним из главных итогов совещания стало поручение Комитету по инвестициям Петербурга начать разработку концепции инвестиционного проекта на условиях государственно-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что реконструкция СКК может обойтись хоккейному клубу в сумму от 1 до 2,2 млрд руб. При этом итоговая вместимость стадиона составит 20 тысяч зрителей. Девелопмент прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м. недвижимости, может обойтись еще в 4 – 5 млрд руб. Отметим, что вместимость 20 тысяч зрителей сделает СКК крупнейшей ледовой ареной в Европе и, таким образом, петербургская площадка обгонит по этому показателю кельнскую Lanxess Arena, рассчитанную на 18,5 тыс. зрителей.