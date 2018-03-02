Всеволод Овчинников: Это не новая, а старая холодная война

Не Путин начал новую гонку вооружений, а повторение Карибского кризиса в XXI веке маловероятно, рассказал «Фонтанке» советский журналист-международник Всеволод Овчинников.

Демонстрация Владимиром Путиным новых видов стратегического оружия России многим напомнила о популярных терминах времён советско-американского противостояния: «холодная война» и «гонка вооружений». «Фонтанка» решила проверить обоснованность таких параллелей и пообщалась со знаменитым советским журналистом-международником, человеком, который работал на «передовой информационного фронта» в те годы, был ведущим еженедельной передачи Центрального телевидения СССР «Международная панорама», – Всеволодом Овчинниковым. По словам эксперта, «холодная война» – это данность мира, в котором есть Россия и США, а Путин не тот человек, который первым нажмёт на заветную кнопку «судного дня».

- Всеволод Владимирович, мы можем друг друга поздравить, что живём в новой холодной войне?

– Я вчера видел выступление Путина, да. Но я не знаю, подходит ли здесь термин «новая холодная война». Мне кажется, что мы наблюдаем просто какой-то новый этап прежней холодной войны. Не считаю, что случилось что-то новое. Та холодная война продолжается, пока есть в мире два центра силы, а не один.

- А их два? Было и есть сейчас?

– Да. И в этом смысле можно сказать, что мы живём в состоянии холодной войны.

- Вы какое чувство испытали вчера, когда увидели демонстрацию того, как наши ракеты могут лететь к целям за океаном?

– Для меня во всём этом нет ничего нового. В этих его рассуждениях. То, что идёт холодная война, – это общепринятый факт. То, что нам показали, меня не удивило. На мой взгляд, это уже давно является сутью нашей внешней политики. Не думаю, что мы от неё далеко отходили и в 80-е, и в 90-е, и в «нулевые».

- В моём детстве в 80-е годы города были украшены «голубями мира» и слоганами «Миру – мир!». Нынешняя холодная война, похоже, будет уже без голубей с нашей стороны?

– Хорошо помню те плакаты. Но они сегодня не очень совмещаются с тем, что происходит. Сегодня мы стали больше уделять внимания риторике про два центра силы на Земле. Что есть такая держава, как США, которая является центром противоположной нам силы. Но слава богу, что до сих пор умудрялись всё налаживать, несмотря на напряжённые моменты. Пока обошлось.

- А сегодня у нас напряжённый момент? Многих вчерашние картинки напрягли и даже напугали.

– Меня ничего не напугало. Я увидел обзор того, что мы уже пережили. Ничего там нового не было.

- Почему СССР проиграл холодную войну? Говорят, потому что все деньги ушли на оружие, а не на людей.

– Я так не считаю. Я очень болезненно переживал распад Советского Союза. Но тогда это исподволь назрело и вот таким образом разрешилось. Не думаю, что холодная война сыграла в этом существенную роль. Потому что когда холодная война была гораздо более напряжённой, мы были крепким единым государством. Внешнеполитических поводов для распада СССР никаких не было, а распад всё-таки произошёл. Трудно сказать, какие конкретно причины к этому привели. Понятно, что внутренние. Понятно, что и холодная война сыграла какую-то свою роль.



- Те уроки по управлению государством нынешние вожди России усвоили?

– Хочу на это надеяться. Надеюсь, что развала не повторится. Насколько они способны справиться с этим, я не знаю. Я уже не настолько близок к высшей власти сегодня, чтобы выносить такие суждения. Конечно, чисто по-человечески опасения такие присутствуют. Было много случаев, когда из-за ничтожных поводов возникали большие напряжённости.

- Карибский кризис?

– Да. В этом смысле хуже, чем Карибский кризис, ничего не было.

- Что-то подобное повторится в 21-м веке?

– Не думаю. Надеюсь, нынешние власти до такого не доведут. За этой моей надеждой стоит просто практика современной жизни. Люди всё же изменились с тех пор.

- Вы долгие годы работали журналистом-международником. Можете сравнить, как к нам относятся сегодня те, кто был нашими союзниками тогда? Кто-то остался у России сегодня, кто её поддержит всегда?

– Я бы не рассчитывал на большую поддержку России со стороны союзников. Не сделали бы они нам хуже. Хотя думаю, что отношение союзников к нам особенно не изменилось. Возможная война сегодня становится всё более страшной перспективой, и это, конечно, фактор сдерживания от всяких авантюр.

- Чем ответят заокеанские партнёры на демонстрацию нового русского оружия?

– Не думаю, что случилась какая-то сенсация. Все давно знают про эти вещи. Видят их. Я бы не преувеличивал масштаб случившегося. Что там случилось, чтобы про это оружие было сказано так много и так долго, я не знаю.

- Чем отличается вчерашний Путин от того же Хрущёва с его кузькиной матерью?

– Сходство тут, конечно, бросается в глаза. Я тоже вспомнил про кузькину мать. Но факт остаётся фактом. Если бы у России не было атомного оружия, по-иному бы у нас власти относились к международным конфликтам. А так мы чувствуем себя более уверенно.

- Демонстрация секретных военных новинок поможет российской власти быть услышанными в мире?

– Я думаю, что да.

- Вам Путин кого из советских руководителей времён той холодной войны напоминает?

– Хрущёв здесь не очень подходит. Скорее уж Горбачёв.

- Неожиданно! Михаил Сергеевич и Владимир Владимирович разве не антагонисты?

– Вы ведь понимаете, что это всё условные сравнения. Но Путин похож на Горбачёва отсутствием такой уж совсем провоенной риторики. На мой взгляд, Путин мягкий в этом смысле персонаж. Есть куда расти.

- Возможно, сменщик Путина будет не таким мягким?

– Кто его знает. У меня нет ответа на этот вопрос.

- Потому что он снова идёт в президенты? Уже 18 лет у власти. Выиграет, будет ещё 6 лет. Уже 24 получается. Не многовато?

– Нет. Нормально. 24. Ну и что. Думаю, что это скорее хорошо для России.

- Многие после вчерашних новостей стали сравнивать Россию с Северной Кореей, которая в последние годы тоже пугает Америку «ядерной дубиной».

– Я бы обращал сегодня больше внимания не на параллели с Северной Кореей, а на Китай. Я думаю, что сильный Китай – это положительный фактор для мира на Земле. Слава богу, что у нас отношения с нынешним руководством Китая хорошие. Возможно, мы недостаточно используем эту близость, но хорошо, что она есть сегодня. И этот сюжет с демонстрацией нового оружия никак не повлияет на наши хорошие отношения с Китаем пока.

- До возобновления ядерных испытаний дойдёт?

– Кроме сожалений, такое развитие событий ничего вызывать не может. Но повторюсь, что наличие ядерного оружия у нас и наших оппонентов – это факт, от которого очень трудно отмахнуться. Он неминуемо своё влияние оказывает.

- Сегодня российское руководство и руководители США обмениваются взаимными обвинениями о том, кто вообще начал новую гонку вооружений. У вас есть ответ на этот вопрос?

– Думаю, что в большей степени американцы несут ответственность за это.

- Что вы можете сказать о качестве работы ваших нынешних коллег, кто сегодня работает журналистами на госслужбе? Для многих они просто пропагандисты.

– Да нет. Как-то не бросается это сегодня в глаза. Так, как это было во времена Аджубея (Алексей Аджубей – советский журналист, в разные годы главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия», депутат ВС СССР, член ЦК КПСС. Зять Никиты Хрущёва. – Прим. ред.).

Справка:

Всеволод Владимирович Овчинников родился в 1926 году в Ленинграде. Был одним из самых известных советских послевоенных журналистов-международников. Около сорока лет был корреспондентом и политическим обозревателем газеты «Правда». Работал в Китае, Японии, Великобритании, США, Индии и других странах. Автор книг о Японии, Англии и тайной гонке за обладание ядерным оружием. В 1979 – 1992 годах был одним из ведущих еженедельной передачи «Международная панорама» на Центральном телевидении СССР. Ведёт постоянную авторскую колонку в «Российской газете».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»