RBI открывает пространство Левашовского хлебозавода

Реконструкция здания Левашовского хлебозавода на Барочной улице еще только планируется, но здание – памятник конструктивизма уже сейчас продемонстрировали широкой общественности.

1 марта представители городских изданий и телеканалов своими глазами увидели, в каком состоянии сегодня находится памятник конструктивизма, сами прошлись по цехам, в которых хлеб выпекался еще в блокаду, зашли в здание бывшей котельной.

Здание завода было построено в 1933 г. по проекту инженера Георгия Марсакова и, предположительно, архитектора Александра Никольского. Но сегодня оригинальный замысел архитекторов со стороны оценить сложно: в позднейшие годы здание оказалось скрыто всевозможными пристройками, которые не имеют ни архитектурной, ни исторической ценности.

В рамках проекта реконструкции завода на месте всех этих зданий будет создана общедоступная прогулочная территория. Здесь появятся открытые лекционные площадки, уличные световые инсталляции современных европейских художников. В самом здании завода откроются помещения для детских мастер-классов с ежедневной программой эстетического воспитания, научно-технического творчества и культурного развития, выставочные помещения.

Здание Левашовского хлебозавода – один из знаковых объектов блокады Ленинграда. Поэтому часть помещений будет отведена под экспозицию, посвященную работе завода в годы блокады. Как найти правильную форму для этой экспозиции – исторически верную и в то же время современную, интересную для молодежи? Этот вопрос RBI сейчас обсуждает с профессиональным музейным сообществом.

Инвестиции в реконструкцию оцениваются в 1 млрд. рублей. В том числе 90 млн. RBI собирается вложить в создание общедоступного культурного пространства. Его проект разрабатывает компания Genius Loci, известная по созданию городского культурного центра «Тайга» на Дворцовой набережной. По словам куратора проекта Марка Калинина, готовность участвовать в создании программы культурного центра уже выразили многие творческие личности. Среди них – историк архитектуры, кандидат искусствоведения Вадим Басс, художник Людмила Белова – куратор выставки «Тихие голоса» в Петропавловской крепости, посвященной осмыслению блокады средствами современного искусства, Виктория Ильюшкина – автор одной из последних видеозаписей работающего Левашовского хлебозавода, журналист и сценарист Мария Тарнавская, Дмитрий Симановский с проектом «Мастерская литературного перевода».

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