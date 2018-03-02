СКА идет за третьим Кубком Гагарина

СКА вызывающе легко выиграл регулярный сезон КХЛ и поход за третьим Кубком Гагарина начнет северо-западным дерби с «Северсталью». «Фонтанка» подводит итоги первого этапа чемпионата и рассказывает о будущем сопернике армейцев с Невы.

Регулярный чемпионат – 2017/18 стал для СКА самым легким за всю историю КХЛ. Команда Олега Знарка обеспечила себе первое место 19 января, когда в запасе оставалось еще четыре матча. Отрыв от второго места составил 14 очков — это не рекорд лиги (рекорд установил ЦСКА в сезоне-2015/16 – 19 очков), но лучший показатель в истории петербургской команды. Настолько сильнее всех своих соперников СКА не был еще никогда.

Всего 9 поражений в 56 матчах, 227 голов забито (больше всех), 97 пропущено (меньше только у ЦСКА – 89). Разница забитых и пропущенных голов вообще рекордная для КХЛ – 130. Два лучших бомбардира регулярки – игроки СКА Илья Ковальчук (63 очка) и главный герой минувшей Олимпиады Никита Гусев (62 очка). Они же занимают вторую и четвертую строчки соответственно в списке лучших снайперов лиги (31 и 22 гола). Патрик Херсли – лучший снайпер-защитник (14 голов). Микко Коскинен и Игорь Шестеркин – один из самых непробиваемых вратарских тандемов в лиге.

Единственные положительные статистические показатели, где в топе отсутствуют хоккеисты СКА, – блокированные броски и силовые приемы. Но тут все объяснимо. СКА – игровая команда, где упор делается на технику и скорость. Тут не до ударов «тело в тело». Блокированные броски тоже противоречивый показатель. Это что-то вроде подкатов в футболе, когда позиция проиграна и ничего другого уже не остается. Игра СКА в защите это, в первую очередь, четкость и слаженность действий. Ну и вдобавок за петербуржцев теперь играют 15 олимпийских чемпионов – такого в современном хоккее точно никогда не было. С учетом всего этого на первый взгляд конкурентов у СКА в плей-офф просто нет. И это уж точно не «Северсталь», с которой армейцам выпало сразиться в первом раунде.

Череповчане не выходили в плей-офф с 2013 года. Эта стадия турнира и была их главной задачей на сезон. Главный тренер Александр Гулявцев даже пообещал подстричься наголо в честь такого события. О большем в Череповце, кажется, и не мечтают.

«Очень приятно будет в плей-офф сыграть со СКА, по большей части с олимпийскими чемпионами. Вдвойне приятно», – заявил Гулявцев в минувший четверг, 1 марта.

Гулявцев всего семь лет назад закончил игровую карьеру, но неопытным тренером его назвать нельзя. На тренерскую работу он перешел сразу же без каких-либо пауз. В 2014 году был признан лучшим тренером ВХЛ. Просто «Северсталь» – его первый большой клуб. А еще он автор, возможно, самой зажигательной цитаты сезона.

«Ты... (заднее место) рвёшь, пытаешься, что-то делаешь, а в КХЛ прочитали – в урну выкинули. Ты будешь напрягаться, а это не будут ценить. Если СКА напишет – отреагирует, а если мы напишем – нет. Зачем говорю это вслух? А это секрет для кого-то? Когда играешь со СКА — у них 4 минуты штрафа, у нас 16. Против системы не попрёшь, она была, есть и будет. Нужно терпеть», – заявил Гулявцев 18 сентября. Спустя два дня КХЛ оштрафовала его за эти слова на 300 тысяч. Зато теперь главный тренер «Северстали» рассказывает только о том, как ему вдвойне приятно играть в плей-офф с петербургской командой.

Главный герой «Северстали» – 28-летний нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Воспитанник череповецкого хоккея и пятикратный участник матча звёзд КХЛ, в 2017 году совершил нечто невообразимое для современного спорта: отказался от в разы более выгодной зарплаты в «Салавате Юлаеве». Хоккеист объяснил это тем, что не все в спорте измеряется деньгами, что прежде, чем уйти, он должен помочь родной команде. Свое слово он сдержал: «Северсталь» вышла в плей-офф и, судя по всему, останется в КХЛ еще как минимум на год, хотя до этого была одним из главных претендентов на отчисление. К слову, по слухам, этим летом Кагарлицкий все-таки покинет команду и перейдет как раз в СКА.

Еще один яркий персонаж «Северстали» – вратарь Юлиус Гудачек. Во многом благодаря словаку «Северсталь» впервые за пять лет попала в плей-офф. А ещё Гудачек – настоящий артист. После победных домашних матчей он устраивает небольшие представления для зрителей, получившие название «Гуда-шоу». Например, однажды он отпраздновал победу, станцевав с детьми «Макарену» прямо на льду.

Не факт, что в матчах на вылет он повторит что-то подобное, даже если череповчане выиграют хотя бы один на своей площадке. Впрочем, для «Северстали» выход в плей-офф уже сам по себе праздник. Вот только почти наверняка он получится очень коротким.

Расписание матчей четвертьфинала Западной конференции КХЛ



1-й матч. Санкт-Петербург. СКА – «Северсталь». 4 марта. 17.00.



2-й матч. Санкт-Петербург. СКА – «Северсталь». 5 марта. 19.30.



3-й матч. Череповец. «Северсталь» – СКА. 7 марта. 19.00.



4-й матч. Череповец. «Северсталь» – СКА. 8 марта. 17.00.

Далее при необходимости серия вернется в Петербург. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Матчи в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»