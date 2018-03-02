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02.03.2018 17:00

Для постройки собственного дома в Петербурге нужно будет указать его параметры

Госстройнадзор Петербурга изменил регламент, по которому районные администрации выдают разрешения на строительство частных домов. Теперь в заявлении надо будет указывать размеры будущей постройки. 

Как объяснили «Фонтанке» в Госстройнадзоре 2 марта, изменения касаются содержания заявления, которое владелец земли должен подать в район, если он намерен построить частный дом в черте города. Будущий домовладелец должен будет указать общую площадь дома, высоту, количество этажей, включая подземные, площадь общей застройки участка. Все перечисленное должно соответствовать схеме с распланированными на ней объектами, которая также необходима для оформления разрешения. 5 марта регламент будет опубликован и вступит в силу. 

Отметим, строительство объектов ИЖС в черте города возможно в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Курортном, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах.

Сейчас для оформления разрешения необходимо предоставить документы на право владения землей, схему участка, градостроительный план участка и заявление.

 


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