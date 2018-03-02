«Образцовый квартал 2». Сдача на полгода раньше срока

Для 18 счастливых семей начало этой морозной весны стало особенным. 1 марта им передали ключи от квартир в малоэтажном комплексе «Образцовый квартал 2». Четыре дома на 320 квартир сдали на полгода раньше обещанной даты.

На рынке строящегося жилья Петербурга и ближайшей Ленобласти досрочно вводят дома в эксплуатацию не более 1-3 % застройщиков, подсчитали в консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость». Поэтому новоселов, получивших ключи раньше указанной в договоре даты, можно считать счастливчиками.

Светлана Харламова 1 марта вместе с мужем получили ключи от своей однокомнатной квартиры на мансардном этаже в ЖК «Образцовый квартал 2».

«Мы оформили ипотеку 5 октября 2017 года. Продали свою квартиру, но продолжали жить в ней как квартиросъемщики, – рассказывает Светлана. – По договору сдача дома была запланирована на 3 квартал 2018 года, но мы много читали о застройщике, изучали его репутацию, общались в социальных сетях с жителями первого «Образцового» и пришли к выводу, что дом будет сдан раньше заявленного срока. Этот застройщик – лучший из тех, с кем нам приходилось взаимодействовать. В первую очередь, благодаря менеджерам. Все, с кем мы общались доброжелательно и подробно отвечали на наши многочисленные вопросы».

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Семья Харламовых готова хоть завтра приступить к ремонту новой квартиры и переехать в ближайшие месяцы. «Когда мы приехали сюда в первый раз, сразу поняла, что хочу здесь жить, – говорит Светлана. – Всегда нравилось расположение Пулковских высот, природа вокруг. Понравилось и то, что район малоэтажный».

В комплексе «Образцовый квартал 2» каждый новосел получает квартиру с подготовкой под чистовую отделку и может сделать ремонт, исходя из собственных предпочтений. На входе установлена металлическая дверь с замками и глазком. Выполнена внутриквартирная разводка электрических сетей, установлены розетки и выключатели.

В квартирах вместо радиаторов – водяной теплый пол. Такая система позволяет сэкономить на оплате коммунальных услуг до 30%. Комфортную температуру можно регулировать в каждом помещении. Комфорт обеспечивают и двухкамерные стеклопакеты, которые оснащены специальными клапанами для притока свежего воздуха. В результате в квартирах не шумно и не душно.

Кроме того, теплоснабжение домов обеспечивают автономные котельные, установленные на крыше каждого дома. Вода проходит дополнительную очистку – в домах установлены фильтры. Даже самая прихотливая сантехника и бытовое оборудование прослужат дольше обычного.

Жилой комплекс «Образцовый квартал 2» включает четырехэтажные дома с мансардами. Здания возведены из монолитного железобетона и кирпича. Высота потолков – 2,75 метров, а в мансарде достигает 4,5 метров.

Отдельного внимания заслуживают места общего пользования. Стены отделаны декоративной штукатуркой, полы покрыты экологичным и практичным полимерным покрытием, а лестничные клетки получились светлыми за счет панорамного остекления.

Немногие малоэтажные комплексы могут похвастаться наличием лифтов. Согласитесь, с коляской или с покупками из супермаркета удобнее подниматься на лифте, нежели штурмовать с пакетами в руках лестничные пролеты.

ЖК «Образцовый квартал 2» – часть проекта комплексного освоения территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга «На Царскосельских холмах». Первый объект, построенный в рамках проекта, – бизнес-центр «ПЕРСПЕКТИВА» общей площадью 10 тысяч кв.м. Это современные офисы с высокими потолками, панорамными окнами и бесшумными лифтами. Бизнес-центр «Перспектива» дает возможность жителям Пушкинского и Московского районов работать недалеко от своих домов.

Первым жилым комплексом, построенным в рамках проекта в 2016 году, стал «Образцовый квартал». Он состоит из трех четырехэтажных корпусов и рассчитан всего на 216 квартир. Малоэтажная застройка и невысокая плотность населения дает жителям «Образцовых кварталов» возможность наслаждаться простором, тишиной и покоем.

На придомовой территории еще на нулевом цикле застройщик высаживает крупномерные деревья и кустарники. Внутри дворов – строит спортивные и детские площадки, выкладывает плиткой пешеходные дорожки. Главная идея благоустройства территории – создание безопасной и комфортной среды для жизни и отдыха.