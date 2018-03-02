Следствие снова предъявило главе петербургской подземки «Адмиралтейскую»

Главе «Петербургского метрополитена» Владимиру Гарюгину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие вернулось к строительству станции «Адмиралтейская», за которое город мог переплатить 466 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке», обвинение предъявлено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), Гарюгину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета.

Наше издание подробно писало об уголовном деле в отношении Владимира Гарюгина по статье 201 УК «Злоупотребление полномочиями». Его возбудили в 2015 году. Речь шла о строительстве станции метро «Адмиралтейская», которую сдали за 4 года до этого, а точнее — ее надземного вестибюля. Инвестором была компания «СоветниК», которая получала право надстроить торговый центр. По аналогичной схеме, в частности, финансировались и работы на станциях «Обводный канал» и «Звенигородская», где договор с городом заключала компания «Адамант». В случае с «Адмиралтейской» Контрольно-счетная палата установила, что расходы на строительство фундамента город почему-то взял на себя. Ущерб мог составить до 466 млн рублей; уже после начала проверки «СоветниК» перечислил в бюджет 270 млн рублей.

Были арестованы принадлежащие Гарюгину более 31 млн рублей, крупные суммы в иностранной валюте, 3 земельных участка в Ленинградской области, жилой дом и автомобиль. Тем не менее Смольный отказался признать себя потерпевшим в этом деле, а арбитражный суд подтвердил правоту метрополитена. В результате обвинение Гарюгину так и не предъявили, а дело в 2017 году прекратили. Однако, по словам собеседников «Фонтанки», уже осенью центральный аппарат Следственного комитета затребовал дело себе, а в ноябре отменил постановление о его прекращении. После этого в течение трех месяцев проводилась проверка материалов, которая закончилась предъявлением обвинения по 286-й статье УК.

Пресс-секретарь Следственного комитета России Светлана Петренко сказала «Фонтанке», что подтвердить факт предъявления обвинения начальнику петербургского метрополитена не может, так как ничего об этом пока не слышала, но пообещала уточнить информацию в ближайшее время.

Адвокат Владимир Львов, который представлял интересы Владимира Гарюгина по данному делу, назвал информацию об обвинении «абсолютной глупостью». Сам Гарюгин на звонки редакции не ответил. 1 марта он должен был представлять профильный доклад на заседании коллегии комтранса, его фамилия значилась в программе. На заседание глава петербургской подземки не явился.