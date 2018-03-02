После слов Путина о ракетах в НАТО заявили, что не хотят новой холодной войны
Контрпродуктивным посчитали в Североатлантическом альянсе послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию, во время которого транслировались ролики с ракетами, направленными на Америку.
Как сообщила «Медузе» официальный представитель НАТО Оан Лунгеск 2 марта, система ПРО США не была направлена против России, заявления президента Путина с угрозами нападения на союзников, по её словам, «неприемлемы и контрпродуктивны».
«Мы неоднократно заявляли, что противоракетная оборона НАТО не создавалась для противодействия России и не направлена на Россию. Наша ПРО призвана защитить альянс от баллистических ракет не из евроатлантического региона… Нам не нужна новая холодная война или новая гонка вооружений», — цитирует издание Лунгеск.
Справка:
Владимир Путин 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о новом российском вооружении. В частности, о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковом комплексе «Кинжал», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, а также о беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. «Фонтанка» подробно описала, что за вооружение показывал президент.
Как заявил Путин, именно на развертывание Америкой систем противоракетной обороны (ПРО) Россия ответила разработками оружия. Америка же стала «героиней» анимированного ролика об ударе ядерных ракет. Госдеп США назвал рисованную атаку «безрассудной» и «прискорбной».
Презентация оружия российским президентом вызвала беспокойство президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.