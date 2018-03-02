После слов Путина о ракетах в НАТО заявили, что не хотят новой холодной войны

Контрпродуктивным посчитали в Североатлантическом альянсе послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию, во время которого транслировались ролики с ракетами, направленными на Америку.

Как сообщила «Медузе» официальный представитель НАТО Оан Лунгеск 2 марта, система ПРО США не была направлена против России, заявления президента Путина с угрозами нападения на союзников, по её словам, «неприемлемы и контрпродуктивны».

«Мы неоднократно заявляли, что противоракетная оборона НАТО не создавалась для противодействия России и не направлена на Россию. Наша ПРО призвана защитить альянс от баллистических ракет не из евроатлантического региона… Нам не нужна новая холодная война или новая гонка вооружений», — цитирует издание Лунгеск.