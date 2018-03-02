«Газпром» разрывает отношения с Украиной

«Газпром» расторгает контракты на поставку газа «Нафтогазу», а также на транзит топлива через Украину.

Как пишет «Коммерсантъ», об этом 2 марта журналистам заявил глава российского концерна Алексей Миллер. Он объяснил это решение тем, что Стокгольмский арбитраж взыскал с «Газпрома» 4,6 млрд долларов в пользу «Нафтогаза». По мнению Миллера, решение суда «существенно нарушило баланс интересов сторон». «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — заявил Миллер.

Напомним, ранее «Газпром» отказался с 1 марта начать поставки газа на Украину. В российской компании объяснили такое решение тем, что так и не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа. На Украине из-за этого на 5 дней вводится кризисный план, который предполагает закрытие на 5 дней всех учебных заведений страны, а также рекомендацию промышленным предприятиям пересмотреть планы с учетом дефицита газа. Также «Нафтогаз» попросил граждан снизить температуру в домах ради экономии топлива.