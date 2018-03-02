Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина

Как не упасть в ее глазах: лучший подарок на 8 марта по мнению экспертов КЕЙ

С каждым годом все сложнее и сложнее становится удивить свою вторую половину подарком на Международный женский день, не так ли? Специально для вас сотрудники компании КЕЙ подготовили обзор оригинальных и современных подарков на 8 марта, которые обязательно придутся по душе вашей даме