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02.03.2018 17:11
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина
Скандал с «дипломатическим кокаином» в Аргентине: вопросов больше, чем ответов. Президент Путин показал фантастическое оружие. «Западные партнеры» вспомнили о холодной войне и гонке вооружений.
Кандидаты в президенты скандалят на дебатах. Явка — не волк, из леса не прибежит. Актер Серебряков сформулировал национальную идею: сила, наглость и хамство. Общественность оскорбилась по Фрейду. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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