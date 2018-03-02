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Итоги недели с Константиновым
02.03.2018 17:11
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ракеты Путина

Скандал с «дипломатическим кокаином» в Аргентине: вопросов больше, чем ответов. Президент Путин показал фантастическое оружие. «Западные партнеры» вспомнили о холодной войне и гонке вооружений.

Кандидаты в президенты скандалят на дебатах. Явка — не волк, из леса не прибежит. Актер Серебряков сформулировал национальную идею: сила, наглость и хамство. Общественность оскорбилась по Фрейду. Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.

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Новости компаний
Фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
02.03.2018 18:22
В Петербурге открыли новый корпус Мариинской больницы
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров 2 марта торжественно открыли новый корпус Мариинской больницы. Стоимость его строительства составила 3,2 миллиарда рублей.
SetlGroup
02.03.2018 17:30
В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group
В преддверии 8 марта газета «Деловой Петербург» подвела итоги ежегодной премии «Влиятельные женщины Петербурга».
Фото предоставлено компанией RBI
02.03.2018 17:00
RBI открывает пространство Левашовского хлебозавода
Реконструкция здания Левашовского хлебозавода на Барочной улице еще только планируется, но здание – памятник конструктивизма уже сейчас продемонстрировали широкой общественности
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Рендер предоставлен компанией «Группа «ЯРД»
02.03.2018 15:45
Немцы Drees & Sommer привнесут мировой опыт в проект Prime Residence
Коллеги Захи Хадид по проекту завода BMW в Лейпциге, компания Drees & Sommer будет контролировать возведение апарт-отеля Prime Residence в центре Петербурга
ПАО «Группа ЛСР»
02.03.2018 14:15
«Группа ЛСР» признана крупнейшим застройщиком по объемам текущего строительства
«Группа ЛСР» заняла первую строчку в рейтинге по объемам текущего строительства, составленном порталом «Единый реестр застройщиков» при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА)
«Уральские авиалинии»
02.03.2018 11:00
«Уральские авиалинии» приглашают на пасхальную неделю в Израиль
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагают отправиться в Израиль и поучаствовать в празднованиях Пасхи на Святой земле. Из Санкт-Петербурга в Тель-Авив авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю, с 25 марта - 6 раз в неделю
Компания «MIR VR»
02.03.2018 10:30
Петербургские школьники сдают ЕГЭ в VR-шлеме – будущее уже сегодня
1 марта в лектории Охта Lab ТРК «Охта Молл» состоялся бесплатный урок в формате виртуальной реальности для петербургских школьников в рамках социальной программы «МИР Учащимся», организованной компанией MIR VR
Магазин "Кей"
02.03.2018 10:00
Как не упасть в ее глазах: лучший подарок на 8 марта по мнению экспертов КЕЙ
С каждым годом все сложнее и сложнее становится удивить свою вторую половину подарком на Международный женский день, не так ли? Специально для вас сотрудники компании КЕЙ подготовили обзор оригинальных и современных подарков на 8 марта, которые обязательно придутся по душе вашей даме
«Главстрой-СПб»
01.03.2018 14:33
Четвертая очередь ЖК «Юнтолово» аккредитована еще одним банком
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о расширении партнерской программы с Райффайзенбанком и включении новостроек четвертой очереди ЖК «Юнтолово» в список аккредитованных объектов
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