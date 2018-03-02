Петербуржца посадили на 5 лет за поджог бездомного

Суд приговорил жителя Северной столицы, пытавшегося «выкурить» из парадной мужчину при помощью горючего и спичек.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга 2 марта, Тимофея Пунтуса признали виновным в покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ). 18 марта прошлого года Пунтус обратил внимание на бездомного, гревшегося в парадной на Тульской улице. Разгорячённый алкоголем злоумышленник облил потерпевшего горючим и поджёг. Жизнь пострадавшего смогли спасти, но на теле навсегда остались следы от множественных ожогов.

Смольнинский районный суд 28 февраля приговорил поджигателя к пяти годам исправительной колонии строгого режима.