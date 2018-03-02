Авиапассажира будут судить за удар в лицо полицейскому при задержании

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении Андрея Зубкова, сообщает 2 марта пресс-служба «Аэрофлота». Пассажир рейса Женева – Москва 23 февраля устроил конфликт с попутчиками, а затем ударил кулаком полицейского, прибывшего для составлении протокола.

Видео: СК РФ

На борту дневного рейса из Женевы Андрей Зубков устроил конфликт с пассажирами и бортпроводниками, ранее сообщал Следственный комитет. В Шереметьево командир самолета заявил о дебошире, по трапу поднялись сотрудники транспортной полиции. Однако при оформлении протокола Андрей Зубков ударил полицейского в лицо.

Пассажира арестовали на 10 суток за «появление в общественных местах в состоянии опьянения» (статья 20.21 КоАП РФ). А затем – возбудили уголовное дело по статьям 213, ч. 1 («Хулиганство»), и 318, ч.1 («Применение насилия в отношении представителя власти»), Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 5 лет.

«Аэрофлот и впредь будет настаивать на привлечении деструктивных пассажиров к ответственности по всей строгости закона», – приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова.