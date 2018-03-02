Матвиенко: Восстание машин сбрасывать со счетов нельзя

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, чем грозит развитие новых технологий. Она призвала не забывать о возможном «восстании машин».

Об этом 2 марта пишут «Ведомости». Матвиенко на пленарном заседании II Санкт-Петербургского международного форума труда «Человеческий капитал и труд будущего» заявила, что прорывные технологии приведут к сокращению числа рабочих мест. Однако и это, по ее мнению, не самое страшное. «Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя», — заявила главный российский сенатор.

Матвиенко видит и положительный эффект от развития технологий — благодаря им появляются новые профессии — такие, как интернет-аналитика, дизайн виртуальной среды обитания и другие.