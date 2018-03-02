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02.03.2018 15:30

Координатора петербургского штаба Навального выпустили из-под ареста и тут же увезли в отдел

Сразу после освобождения из-под административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга главу штаба Навального в Петербурге увезли в 76-й отдел полиции. 

Сторонники оппозиционера Алексея Навального ждали координатора петербургского штаба Дениса Михайлова возле спецприемника на Захарьевской улице в три часа дня 2 марта. Однако вместо того, чтобы выпустить активиста на свободу после 30 суток ареста, его увезли в 76-й отдел полиции. Как рассказал «Фонтанке» его заместитель Андрей Горшков, причины, по которым Михайлова забрали в отдел, ни самому руководителю штаба, ни его сторонникам не объяснили. 

Напомним, Денис Михайлов был арестован 31 января, через два дня после «Забастовки избирателей». Его привлекли к ответственности за нарушение правил организации митинга.

 


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