Координатора петербургского штаба Навального выпустили из-под ареста и тут же увезли в отдел

Сразу после освобождения из-под административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга главу штаба Навального в Петербурге увезли в 76-й отдел полиции.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального ждали координатора петербургского штаба Дениса Михайлова возле спецприемника на Захарьевской улице в три часа дня 2 марта. Однако вместо того, чтобы выпустить активиста на свободу после 30 суток ареста, его увезли в 76-й отдел полиции. Как рассказал «Фонтанке» его заместитель Андрей Горшков, причины, по которым Михайлова забрали в отдел, ни самому руководителю штаба, ни его сторонникам не объяснили.

Напомним, Денис Михайлов был арестован 31 января, через два дня после «Забастовки избирателей». Его привлекли к ответственности за нарушение правил организации митинга.