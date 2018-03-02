Фасады арки главного входа в Лахта Центр построят согласно новому конструктивному решению

Главгосэкспертиза согласовала изменения в проектную документацию Лахта Центра, касающиеся фасадных конструкций главного входа в небоскреб — арки, отдельного входного сооружения со своими функциями.

Как рассказали 2 марта в пресс-службе многофункционального комплекса (МФК), в проект арки были внесены изменения, касающиеся конструкции светопрозрачных фасадов.

Самое существенное из них – фахверковые колонны-стойки из многослойного термоупрочненного стекла, которые несут нагрузку не от перекрытия арки, а от безрамных фасадных стеклопакетов. Для фасадов такого размера и протяженности фахверковые стеклянные стойки ранее не применялись, поэтому строителям пришлось разработать требования к таким конструкциям и включить их в специальные техусловия, провести серию испытаний образцов колонн и, наконец, защитить проектное решение в Главгосэкспертизе России. Эксперты решение одобрили и выдали положительное заключение. Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано весной 2017 года.

Напомним, проект МФК предусматривает создание в арке нескольких площадей, где будут обустроены общественные пространства. Для будущих сотрудников и посетителей комплекса организуют независимые входы – в частности, как в двухуровневое фойе арки, так и в вестибюль, откуда с помощью двухуровневого лифта можно будет попасть на обзорную площадку.