Фасады арки главного входа в Лахта Центр построят согласно новому конструктивному решению
Главгосэкспертиза согласовала изменения в проектную документацию Лахта Центра, касающиеся фасадных конструкций главного входа в небоскреб — арки, отдельного входного сооружения со своими функциями.
Как рассказали 2 марта в пресс-службе многофункционального комплекса (МФК), в проект арки были внесены изменения, касающиеся конструкции светопрозрачных фасадов.
Самое существенное из них – фахверковые колонны-стойки из многослойного термоупрочненного стекла, которые несут нагрузку не от перекрытия арки, а от безрамных фасадных стеклопакетов. Для фасадов такого размера и протяженности фахверковые стеклянные стойки ранее не применялись, поэтому строителям пришлось разработать требования к таким конструкциям и включить их в специальные техусловия, провести серию испытаний образцов колонн и, наконец, защитить проектное решение в Главгосэкспертизе России. Эксперты решение одобрили и выдали положительное заключение. Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано весной 2017 года.
Напомним, проект МФК предусматривает создание в арке нескольких площадей, где будут обустроены общественные пространства. Для будущих сотрудников и посетителей комплекса организуют независимые входы – в частности, как в двухуровневое фойе арки, так и в вестибюль, откуда с помощью двухуровневого лифта можно будет попасть на обзорную площадку.
Справка:
Лахта Центр состоит из четырех объектов, общей площадью более 400 тысяч кв.м.:
- 87-этажный небоскреб, закручивающийся на 90 градусов от основания до вершины,
- многофункциональное здание
- Арка — отдельное здание-вход в комплекс,
- стилобат, скрывающий парковку, склады и логистический проезд.
Несущие колонны небоскреба имеют наклон 2,89° для достижения спиралевидной формы башни и выполнены из композитных материалов. Такое решение, впервые примененное в российском высотном строительстве, сократило сроки возведения колонн на 40% и стоимость – в 2 раза. Нижняя плита фундамента толщиной 3,6 метра была залита без остановок за 49 часов и вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Фасады площадью 130 тыс.кв.м. выполнены из холодногнутого стекла. Специально для Лахта Центра были разработаны «умный фасад» и уникальная система его обслуживания. Проект Лахта Центр предсертифицирован по международной экологической системе LEED.