Янукович показал свое обращение к Путину с просьбой ввести войска

Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе своей пресс-конференции обнародовал обращение к Владимиру Путину от 1 марта 2014 года. Именно в этом письме Янукович просил российского коллегу ввести на Украину миротворцев.

Текст обращения 2 марта публикует Russia Today. «Как официально избранный президент Украины, заявляю: события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой. Под влиянием западных стран происходит открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В связи с этим обращаюсь к президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Напомним, на Украине Виктор Янукович обвиняется в попытке госпереворота, госизмене и «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны».