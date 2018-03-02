После рассказа Путина о новых ракетах Меркель и Трамп забеспокоились

Презентация военных разработок президентом России обеспокоила лидеров Германии и США.

Ангела Меркель и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили последнее послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом 2 марта рассказал представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

«Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

Также главы государств обсудили ситуацию в Сирии, и в частности бомбардировки Восточной Гуты.

Владимир Путин 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о новом российском вооружении. В частности, о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковом комплексе «Кинжал», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, а также о беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. «Фонтанка» подробно описала, что за вооружение показывал президент.