Расстрел двух человек в Петербурге попал на видео

Перестрелка на севере Петербурга связана с этническими амбициями и была запланирована. Убитый Абу Давлетбаев при жизни запомнился отчаянной кражей банкомата, обслуживающего полицию. Его раненый товарищ чтит заветы мамы.

Как стало известно «Фонтанке», 2 марта сотрудники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД Петербурга и области задержали подозреваемого в расстреле двух человек на улице Сикейроса. Он выходец с Северного Кавказа, зовут Ибрагим, гражданин России, близок к теневому бизнесу.

По нашей информации, от пуль Ибрагима погиб 32-летний Абу Давлетбаев, а ранения получил 46-летний Дмитрий Андрианов. Давлетбаев и Андрианов приехали одной компанией на парковку улицы Сикейроса, 1, стрелок-южанин с товарищами были по другую сторону.

По данным «Фонтанки», встреча без четверти одиннадцать 1 марта была спланирована заранее, и огнестрельное оружие припасли обе стороны. Несколько минут разговоров плавно перешли к кулачному поединку. Учитывая южную кровь, выстрелы были делом времени.

В распоряжение нашего издания попал отрывок записи, запечатлевшей огнестрельную активность задержанного. Он прятался за припаркованным автомобилем и обильно поливал свинцом оппонентов, которые отвечали ему из-за угла дома.

После отъезда сторон на снегу остался лежать Давлетбаев. Он умер от ранения в голову. О Давлетбаеве вся полиция Петербурга узнала несколько лет назад, когда из здания Управления уголовного розыска на улице Римского-Корсакова, где расположены «воровской», «этнический» отделы и отдел по борьбе с оргпреступностью, украли банкомат. Абу, собственно, его и выносил. На фотографиях в соцсети он запечатлен с поднятым вверх указательным пальцем — жест утверждает принцип единобожия. В Петербурге Давлетбаев жил давно, но и родную Чечню не забывал, навещал.

Дмитрий Андрианов получил пулю в грудную клетку, у него сломаны три ребра. В больнице приехавшим для опроса оперативникам раненый заявил: «Мне мама без адвокатов с чужими дядями разговаривать не разрешает».

Андрианов неоднократно привлекался к уголовной ответственности, ему выносили приговоры за убийство и самоуправство, разбой и грабеж, кражу.

На убийственном пятачке нашли одиннадцать гильз от пистолетов ПМ и ТТ.