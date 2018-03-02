Пригожин зарегистрировал компанию из списка Мюллера, чтобы «помочь американцам»
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин официально зарегистрировал компанию, название которой совпадает с фирмой из обвинительного заключения спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы.
Как стало известно «Фонтанке», данные о регистрации ООО «Конкорд Кейтеринг» внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 27 февраля. По информации базы данных СПАРК, единственным собственником и директором является Евгений Пригожин. Специализация — «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Фирма зарегистрирована в нежилом помещении в девятом доме на Большом проспекте Васильевского острова.
«Если американцы хотят что-то найти, мы с радостью готовы им помочь. Именно для этого я зарегистрировал компанию «Конкорд Кейтеринг», которая ранее никогда не существовала. Но если она присутствует в обвинении Мюллера, то пусть будет», — говорится в комментарии Пригожина, переданном РБК через его представителя.
Ранее в России юридического лица с таким названием не существовало, однако компания «Конкорд Кейтеринг» работает с 1997 года. Это кейтеринговое подразделение ГК «Конкорд», основанной 1995 году Евгением Пригожиным. «Конкорд Кейтеринг» выигрывало тендеры на проведение крупных правительственных мероприятий, в том числе приемов глав государств, обслуживание торжественных мероприятий, посвященных 300-летию Петербурга, обслуживание всех официальных и протокольных мероприятий, связанных с председательствованием РФ на саммите G8 в 2006 году.
Справка:
Спецпрокурор США Роберт Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество», говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.
Евгения Пригожина связывают с созданием «фабрики троллей». О том, как дислоцирующаяся в Петербурге подпольная организация участвовала в американской президентской кампании, в октябре 2017 года рассказал в своем расследовании РБК. По данным издания, «тролли» публиковали в сети по тысяче материалов в неделю о расовых проблемах, отделении Техаса, легализации оружия и ЛГБТ.
В ноябре прошлого года Пригожин опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы.