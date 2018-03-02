Пригожин зарегистрировал компанию из списка Мюллера, чтобы «помочь американцам»

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин официально зарегистрировал компанию, название которой совпадает с фирмой из обвинительного заключения спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы.

Как стало известно «Фонтанке», данные о регистрации ООО «Конкорд Кейтеринг» внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 27 февраля. По информации базы данных СПАРК, единственным собственником и директором является Евгений Пригожин. Специализация — «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Фирма зарегистрирована в нежилом помещении в девятом доме на Большом проспекте Васильевского острова.

«Если американцы хотят что-то найти, мы с радостью готовы им помочь. Именно для этого я зарегистрировал компанию «Конкорд Кейтеринг», которая ранее никогда не существовала. Но если она присутствует в обвинении Мюллера, то пусть будет», — говорится в комментарии Пригожина, переданном РБК через его представителя.

Ранее в России юридического лица с таким названием не существовало, однако компания «Конкорд Кейтеринг» работает с 1997 года. Это кейтеринговое подразделение ГК «Конкорд», основанной 1995 году Евгением Пригожиным. «Конкорд Кейтеринг» выигрывало тендеры на проведение крупных правительственных мероприятий, в том числе приемов глав государств, обслуживание торжественных мероприятий, посвященных 300-летию Петербурга, обслуживание всех официальных и протокольных мероприятий, связанных с председательствованием РФ на саммите G8 в 2006 году.