Ремонт аварийного трубопровода на Лиговском закончен

«Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила работы во Фрунзенском районе. Воду в трубы залили со второй попытки.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике Смольного, к часу дня 2 марта ремонт все же был закончен, а теплоснабжение восстановлено. Напомним, 178 домов были переведены на резервные схемы еще 1 марта, когда труба лопнула возле 235-го дома по Лиговскому проспекту. Работы должны были быть закончены к 11 утра второго числа, однако во время запуска теплосеть дала новую течь.

Отметим, что с наступлением морозов ниже 20 градусов компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» перестала отвечать на вопросы журналистов и давать информацию о том, когда в квартиры вновь вернется тепло. В зоне ответственности компании находятся сети, обогревающие полгорода. Аварии на них происходят практически каждый день.