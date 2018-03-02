По Петербургу будут ездить 7 экомобилей вместо двух

Комитет по благоустройству заключил контракт на сбор опасных коммунальных отходов с ООО «Экосервис-СПб». Увеличивается количество экобоксов для батареек и лампочек, а также экомобилей, которые собирают их по городу от населения.

Как сообщает 2 марта комитет по благоустройству, в 2018 году число экобоксов вырастет с 210 до 381, а экомобилей — с 2 до 7. В каждом из 111 муниципалитетов города определены по две площадки для стоянки специальных автомобилей, а контейнеры устанавливают рядом со школами, библиотеками, медицинскими и социальными учреждениями или недалеко от них. Внутри такого бокса расположены разнонаправленные покатые полки: лампочка или градусник, попадая внутрь, не разбивается, а плавно опускается вниз. Вывозить отходы на переработку будут два раза в месяц.

Сбор опасных отходов будет происходить и на контейнерных площадках в шаговой доступности от жилых домов. Такая обязанность закреплена за региональным оператором по обращению с ТКО. По идее, он должен отвечать за всю работу с коммунальными отходами, но пока суд приостановил соглашение между Смольным и подрядчиком.

С конца 2016 года функции по сбору опасных отходов были переданы от комитета по природопользованию комитету по благоустройству. Но конкурс на 2017 год провели еще по старым правилам. Контракт на 35 млн рублей включает 8 стационарных пунктов приема опасных отходов, 2 экомобиля, 210 экотерминалов приема, транспортировку, обработку и утилизацию.

В бюджете 2018 года у комблага заложено 44 млн рублей на сбор опасных отходов из состава твердых коммунальных. Конкурс на 39,9 млн объявили в конце декабря. Подрядчик должен обеспечить курсирование 7 специальных экомобилей (223 стоянки), работу 381 контейнера и транспортировку и утилизацию всего опасного мусора на лицензированных предприятиях. Победителем стало ООО «Экосервис-СПб». Ранее «Фонтанка» писала о том, что компания установила 276 контейнеров для батареек, энергосберегающих ламп и ртутьсодержащих приборов.

20 февраля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил действие соглашения с выбранным Смольным единым региональным мусорным оператором МПБО-2. Это было сделано в качестве обеспечительных мер по иску другого претендента – «Новый свет — ЭКО» – к комитету по благоустройству. Одновременно комиссия УФАС нашла нарушения при проведении соответствующего конкурса.