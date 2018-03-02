«Группа ЛСР» признана крупнейшим застройщиком по объемам текущего строительства

«Группа ЛСР» заняла первую строчку в рейтинге по объемам текущего строительства, составленном порталом «Единый реестр застройщиков» при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА).

Компания вновь подтвердила звание крупнейшего застройщика в стране. На сегодня «Группа ЛСР» строит чуть более 4 млн кв. м недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Екатеринбурге. За февраль девелопер увеличил объем строительства еще на 11,4 тыс. кв. м, и отрыв от ближайшего конкурента составил 150,7 тыс. кв. м.

Сейчас «Группа ЛСР» реализует ряд масштабных проектов во всех регионах присутствия и сегментах недвижимости. Среди них жилые комплексы «Новая Охта», «Цивилизация» и NEVA HAUS в Санкт-Петербурге, «ЗИЛАРТ» и «Лучи» в Москве.

Исследование текущего жилищного строительства НОЗА проводит на основании данных проектных деклараций и сайтов девелоперских компаний. В результате формируется рейтинг ТОП-застройщиков России – наиболее репрезентативный список ведущих компаний, который за годы своего существования получил признание как в России, так и за ее пределами. Всего в рейтинге на сегодня представлено 2914 застройщиков.