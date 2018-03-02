Песков: У других стран есть вооружение, от которого не способна защититься Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшее российское вооружение, продемонстрированное накануне Владимиром Путиным, необходимо для соблюдения баланса сил в мире.

Как пишет 2 марта «Медуза», Песков пояснил: «У другой стороны тоже есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. Это является залогом того, что это оружие не будет применяться». Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что заявления, которые Владимир Путин сделал в ходе своего послания Федеральному собранию, нельзя считать «милитаристскими». Кроме того, неверно воспринимать именно «военную» часть выступления как основную. Президент также много говорил о социальной проблематике — например, о необходимости повышения пенсий. Однако во всем мире обратили внимание только на вторую часть послания, в которой была показана виртуальная ядерная атака на США.