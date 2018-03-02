На «Скандинавии» грузовик завалил камнями легковушку, ребёнок в больнице
Страшное ДТП произошло днём 2 марта на автодороге «Скандинавия» в районе пересечения с Выборгским шоссе.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, на 52-м километре трассы водитель «Скании» не справился с управлением. Грузовик опрокинулся и вывалил камни на ехавший рядом легковой автомобиль.
В тяжёлом состоянии госпитализирован ребёнок в возрасте 1 год 8 месяцев, ехавший в легковушке.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».