Немцы Drees & Sommer привнесут мировой опыт в проект Prime Residence

Коллеги Захи Хадид по проекту завода BMW в Лейпциге, компания Drees & Sommer будет контролировать возведение апарт-отеля Prime Residence в центре Петербурга.

«Группа «ЯРД» предпринимателя Андрея Кошкина подписала договор о сотрудничестве с немецкой Drees & Sommer. Компания занимается проектированием, управлением проектами и консалтингом в сфере строительства. В портфеле – помимо нового завода BMW, музей Mercedes-Benz в Штутгарте, спроектированный голландцами UNStudio, штаб-квартира Roche Group в Базеле от архитекторов Herzog & de Meuron, а также – возведение отелей по всей Европе.

В Петербурге Drees & Sommer будет управлять проектом и контролировать строительство Prime Residence. В том числе – проверять конструктивные элементы, качество работ и монтажа, а также оптимизировать финансовые затраты.

Строительство апарт-отеля завершится к концу 2018 года. Его возводят на пересечении улиц Херсонской и Александра Невского. Здание состоит из трех секций и рассчитано на 560 номеров площадью от 20 до 85 кв.м. На первом этаже комплекса откроются ресторан, фитнес-клуб, коворкинг, аптека, отделение банка, салон красоты и spa-центр.

После сдачи в эксплуатацию отелем будет управлять специально созданная компания. В ее задачи войдет подбор арендаторов, своевременное перечисление платежей собственникам, оформление документов и содержание здания. Для инвесторов разработаны программы, позволяющие получать стабильный доход от сдачи в аренду апартаментов.

«Концепция апарт-отеля Prime Residence вызывает интерес не только у российских, но и у иностранных инвесторов, поэтому для нас было важно привлечь стратегического партнера, имеющего международный опыт управления строительством и наглядные примеры его применения, – объясняет Андрей Кошкин. – Основная задача, которую мы ставим перед новым консультантом, – внедрение новых технологий, а также повышение качества и конкурентоспособности проекта на петербургском рынке».

Апарт-отель Prime Residence – застройщик ООО "ЯЛТА", разрешение на строительство № 78-018-0135.1-2015 от 03 августа 2016 года, проектная декларация на сайте http://prime-residence.ru/about/documents