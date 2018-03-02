Центризбирком не нашел в послании Путина агитации

Центральная избирательная комиссия не усмотрела признаков агитации в послании Владимира Путина Федеральному собранию.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. «Никаких нарушений, никакой прямой агитации в этом послании, с точки зрения ЦИК, мы не обнаружили», — сообщила она. Отметим, ранее партия «Яблоко» просила действующего президента отказаться от послания, поскольку по сути, по мнению «яблочников», речь идет об оглашении предвыборной программы кандидата в президенты Владимира Путина. «Признаки агитации» в выступлении Путина также усмотрели Владимир Жириновский и Ксения Собчак.

Напомним, накануне, 1 марта, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В основном оно оказалось посвящено демонстрации новинок российского оборонно-промышленного комплекса. «Фонтанка» подробно описала, что за вооружение показывал президент.