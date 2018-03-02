Очевидцы: В Кронштадте через дыру в чердаке провалился ребенок

На чердаке жилого дома в Кронштадте образовалась дыра. Местные жители рассказывают о ребенке, который провалился в нее, попав на кухню коммунальной квартиры.

Запись, проиллюстрированная фотографиями с места происшествия, появилась в группе «Подслушано в Кронштадте» «ВКонтакте» 1 марта. Авторы поста уверяют, что девочка 12 лет неожиданно свалилась на пол коммунальной кухни на улице Восстания, 5. Она почти сразу ушла, и теперь жители 24 комнат переживают не только из-за дырки в потолке, но и за здоровье ребенка. Случай, по словам жильцов, произошел в восемь вечера 28 февраля. Ему предшествовала уборка снега с кровли, после чего чердак остался открытым. Это и позволило подростку попасть в техническое помещение, а после и провалиться.

Обеспокоились состоянием девочки и в районной администрации, однако ни в одном из медицинский учреждений Кронштадтского и соседних районов дети с характерными для падения с высоты трех метров травмами не поступали.

Тем временем дыру временно заделали, инженерно-техническая комиссия проведет осмотр здания и составит смету противоаварийных работ уже сегодня, 2 марта. В понедельник, пятого числа, планируется приступить к ремонту (пока на кухне, а заодно и в душевой поставили деревянные подпорки). В администрации также отметили, что сотрудники МЧС не выявили признаков разрушения четырехэтажного здания после того, как обвалилась часть балки. Комиссия, в том числе, должна выяснить, не появилась ли дырка в потолке намеренно.

Здание — бывшее общежитие Морского завода, дому необходим капитальный ремонт. Однако в администрации отметили, что в городе есть здания и в более плачевном состоянии, и на сегодняшний день речи о расселении не идет.