Киев переходит на мазут и закрывает школы из-за приостановки поставок российского газа

На Украине на 5 дней вводят кризисный план из-за того, что «Газпром» отказался начать поставки газа в страну с 1 марта.

Как пишет УНИАН, об этом в Верховной раде 2 марта заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. «План действий начиная с сегодняшнего дня предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут – это даст нам возможность экономить порядка 15 – 20 миллионов кубометров газа в сутки. Чтобы ввести это решение, минэнергоугля обратилось в Секретариат ЕС и проинформировало, что в течение 5 суток, а именно на такой период введен план действий, мы будем использовать мазут», – цитирует издание слова чиновника.

Помимо перехода на мазут кризисный план предполагает закрытие на 5 дней всех учебных заведений страны, а также рекомендацию промышленным предприятиям пересмотреть планы с учетом дефицита газа. Отметим, ранее украинский «Нафтогаз» попросил граждан снизить температуру в домах ради экономии топлива.

Напомним, нехватка газа на Украине вызвана отказом «Газпрома» начать с 1 марта поставки в страну. В российской компании объяснили такое решение тем, что так и не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа.